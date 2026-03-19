Tartufo e tè nero sono gli ingredienti principali della crema viso L'Oréal Paris per dire addio alle rughe e avere una pelle più tonica e luminosa

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La crema antiage al tartufo e tè nero tonifica la cute

Il mondo della skincare prende spesso in prestito ingredienti presenti nella nostra dispensa per creare formule che hanno effetti benefici anche sulla pelle. A sperimentare in questo senso è L’Oreal Paris con Age Perfect Zell Renaissance una crema viso pensata per le pelli mature che in pochissimo tempo è diventata uno dei best seller del brand e che chi l’ha provata promette di non lasciarla più.

Utilizzata quotidianamente, la crema assicura un boost di idratazione extra che favorisce il rinnovamento cellulare. La differenza sta proprio nella formula che combina tè nero e tartufo, due attivi naturali che nel momento in cui si incontrano lavorano in sinergia per potenziare i risultati. Praticamente la crema da inserire da oggi nella tua beauty routine e a confermarcelo sono le centinaia di recensioni entusiaste.

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Age Perfect Zell Renaissance è la crema must della skincare secondo le recensioni

Provare per credere: non è solo un detto, ma quello che ci confermano le numerose recensioni positive che hanno fatto della crema Age Perfect Zell Renaissance uno dei best seller del marchio L’Oreal e di chi l’ha inserita nella propria beauty routine.

Secondo gli utenti che l’hanno provata a colpire di questa crema è la sua texture che si assorbe facilmente e che non lascia residui sulla pelle. Applicata subito dopo prodotti come sieri e tonici, nel giro di poco tempo la pelle risulta molto più morbida e tonica.

Per altri utenti si tratta di un trattamento che completa la routine di bellezza e proprio come promette, la cute appare più soda, levigata e luminosa senza l’effetto spento. Chi l’ha provata sostiene che riesce a eliminare le linee sottili, senza la sensazione di pelle che tira e spiacevoli effetti collaterali

Molti consigliano la crema viso non solo perché è il segreto di bellezza delle over 50, ma anche per il suo aroma piacevole di vaniglia che lascia un delicato profumo che ti accompagna tutto il giorno.

Il mix di ingredienti della Age Perfect Zell Renaissance lavora in sinergia

Come abbiamo visto a renderla il must della beauty routine è la sua texture setosa e nutriente che risulta anche molto leggera sulla cute. Praticamente un trattamento che permette alla pelle di rigenerarsi e di apparire molto più giovane.

A rendere possibile tutto questo è il mix di ingredienti spesso utilizzati in cosmetica per i loro benefici e che nel momento in cui vengono combinati tra di loro agiscono in sinergia. Age Perfect Zell Renaissance di L’Oreal vanta al suo interno ingredienti come l’estratto di tè nero e il tartufo.

Il primo è apprezzato perché ricco di vitamina B e acidi grassi tutti principi attivi che agiscono direttamente sulle rughe e le linee di espressione per minimizzare e rendere l’incarnato più luminoso. Il tartufo nero, invece è ricco di amminoacidi che hanno una funzione idratante e antiossidanti perfetti per un risultato antiage. A questi due ingredienti, se ne aggiunge un terzo: il Natecium DHC anche questo è un antiossidante naturale che stimola il turnover cellulare.

Praticamente la crema da utilizzare tutto l’anno, grazie anche presenza della protezione solare SPF 15 che ripara dai raggi UV, per una protezione extra contro l’invecchiamento prematuro o la formazione di macchie dell’età.