Rimpolpa la pelle, la leviga e contrasta le rughe con un'azione anti age immediata. La crema viso giorno effetto filler è adesso in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di benessere dall'azione anti age e dall'effetto filler naturale da provare ora

Può una crema viso donarvi un aspetto ringiovanito, rimpolpato e più luminoso come se aveste fatto un filler ma senza farlo davvero? La risposta è si, e questa crema miracolosa la trovate adesso in sconto, un motivo più che valido per provarla e per donare alla propria pelle un boost di benefici e un aspetto immediatamente più giovane e sano. Parliamo della crema viso Revitalift Filler di L’Oreal Paris, un vero concentrato di benessere per la cute del viso, dall’azione anti age e che, grazie alla sua formulazione mirata, garantisce alla pelle un boost di nutrimento, idratazione e vitalità davvero eccezionale.

Un prodotto che combatte i segni del tempo rinnovando la cute, una crema amatissima da chi l’ha già provata (e le tantissime recensioni lo confermano) e che vale la pena provare anche su di sé.

Offerta L’Oreal Paris La crema viso effetto filler

La crema viso Revitalift Filler di L’Oreal Paris

Una crema giorno anti-età e dall’effetto rivolumizzante, adattissima per le pelli mature e che necessitano o desiderano provare una seconda giovinezza, andando a ripristinare i volumi del viso e a riempire le rughe, dalle più sottili a quelle più marcate. Insomma, una vera rivoluzione per il viso da provare subito.

Una crema viso che garantisce una pelle più soda e tonica in sole 4 ore, agendo in modo mirato ed efficace sulle rughe della fronte e sulle cosiddette zampe di gallina, che una volta trattate con questa crema effetto filler, risulteranno visibilmente ridotte in sole 4 settimane di utilizzo.

Come agisce la crema viso effetto filler di L’Oreal Paris

Un trattamento carico di ingredienti e di benefici per la pelle, che vanta una formulazione ricca di acido ialuronico Micro-Filler che agisce per rimpolpare la pelle e per assicurarle un livello di idratazione adeguato costante, riempiendo le rughe ed eventuali mancanza di volume.

L’acido ialuronico, infatti, già presente nella pelle, tende a diminuire con l’avanzare dell’età, e integrarlo con dei prodotti da hoc come questa crema viso di L’Oreal Paris è un vero toccasana. Il motivo? L’acido ialuronico aiuta la pelle a trattenere l’acqua necessaria per mantenersi idratata, morbida ed elastica, agendo in modo ottimale sulla formazione di rughe e rallentando i segni del tempo e l’invecchiamento fisiologico della pelle.

Una crema viso che contiene Fibroxyl, un estratto rassodante di origine naturale, mirato per rivolumizzare progressivamente la pelle durante l’utilizzo e dagli effetti visibili.

Un prodotto dall’azione profonda, concentrata e che agisce come un vero e proprio filler naturale, levigando la pelle e donandole un aspetto più compatto e giovane.

Offerta L’Oreal Paris La crema viso effetto filler

Come si utilizza

Una crema viso giorno da usare durante la vostra classica skincare routine, (magari optando per un prodotto della stessa linea per la skincare serale), applicandola sulla pelle ben detersa e asciutta, dopo la crema contorno occhi e il siero viso, e da massaggiare con movimenti dal basso verso l’alto, per aumentare l’effetto filler della crema stessa.

Una coccola anti age da concedersi e regalarsi approfittando dello sconto in atto e che, una volta provata, non lascerete più, regalando alla vostra pelle un concentrato di benefici che vi faranno sentire subito più belle, con una pelle luminosa e visibilmente ringiovanita.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram