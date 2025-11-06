Viso rilassato e ringiovanito non appena sorge il sole? La crema viso effetto filler in sconto agisce di notte e vi dona un viso al top con il minimo sforzo

La pelle ha bisogno di essere nutrita, idratata e protetta, ma durante la notte, quando è lei stessa a rigenerarsi, ci vogliono prodotti che le donino un boost di benessere e che a aiutino e rinnovarsi, per essere bella e luminosa fin dalle prime luci dell’alba. Ecco perché è importate concentrarsi sulla skincare serale, usando dei prodotti mirati per la notte come la crema effetto filler Bright Lift Night di KIKO che trovate proprio in queste ore in offerta su Amazon.

Offerta KIKO La crema effetto filler da avere è in sconto

La crema effetto filler di KIKO da avere ora

Una crema viso specificatamente formulata per agire durante le ore notturne, che crea come una sorta di effetto lifting sulla cute grazie alla sua formulazione rinnovatrice realizzata con Actiglow, una rivoluzionaria tecnologia cosmetica in grado di sublimare la bellezza della pelle e contemporaneamente del make-up, e con collagene marino che esfolia delicatamente la pelle, la tonifica, riduce linee sottili e rughe, e dona massima luminosità e giovinezza la vostro viso mentre voi non fate altro che dormire.

Cosa accade alla pelle durante la notte

Ma perché serve una skincare mirata per la notte? Perché la pelle durante le ore di buio, si rinnova. Durante la notte, infatti, il corpo si riposa e con lui anche tutti i nostri organi interni rallentano il loro lavoro. Un riposo che, mettendo quasi in stand by buona parte delle attività dell’organismo, garantisce agli organi periferici, pelle compresa (che per altro è l’organo più esteso del nostro corpo) di essere maggiormente irrorati e nutriti, permettendogli anche di smaltire maggiormente le scorie accumulate durante il giorno.

La pelle di notte, quindi, subisce diverse modifiche:

attiva i suoi meccanismi di riparazione a contrasto dei danni subiti dagli agenti esterni e dai raggi UV;

aumenta la sua produzione collagene ed elastina, migliorando l’elasticità e la compattezza cutanee;

elimina le tossine accumulate;

diventa più ricettiva ai trattamenti, assorbendo più facilmente sieri, creme o lozioni.

Come agisce la crema viso di KIKO

Ma attenzione, perché la cute di notte ha anche la tendenza a disidratarsi più velocemente, e quindi applicare una crema viso super idratante e nutriente come la crema effetto filler di KIKO è davvero indispensabile.

Oltre a idratare la pelle, questa crema viso rinnovatrice con collagene marino, aiuta la pelle a proteggersi dallo stress ossidativo, rinnova la cute e le dona un aspetto sano.

Il collagene marino, poi, svolge diverse funzioni, tra cui:

un miglioramento dell’elasticità e della compattezza cutanea,

la riduzione delle rughe e delle linee sottili;

aumenta l’idratazione profonda della pelle;

dona una maggiore luminosità;

stimola la produzione del collagene della pelle;

aiuta a supportare il rinnovamento cellulare;

combatte e contrasta la comparsa dei segni dell’invecchiamento cutaneo.

Insomma, un mix di benefici davvero importantissimi per garantire massimo benessere alla pelle e tutti in un solo prodotto.

Come usare la crema effetto filler di KIKO

Una crema effetto filler dalla texture morbida e setosa, avvolgente sulla pelle e che agisce come una carezza. Una crema viso notte, da applicare durante la skincare della sera, dopo la detersione, la crema contorno occhi e il siero viso, e che dovrete massaggiare sulla pelle con movimenti dal basso verso l’alto, per aumentare l’effetto lifting della crema e donare al vostro viso un aspetto più fresco, sollevato e luminoso con il minimo sforzo.

