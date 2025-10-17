In cerca del prodotto giusto per la pelle in menopausa? La crema viso notte in sconto è quello che vi serve per combattere i segni dell'età e donare benessere alla cute

Ogni fase della vita ha le sue necessità, soprattutto per quanto riguarda la pelle. E quando si entra in menopausa, ecco che trovare i prodotti giusti per supportare la cute durante questa fase è davvero importante. Per esempio provando la crema viso di Lierac, specificatamente formulata per la pelle durante la menopausa e da usare durante la skincare serale, permettendo alla crema di agire durante la notte con il favore della cute e della sua capacità di rigenerarsi durante le ore notturne.

La crema viso per le pelli in menopausa

Una crema viso adatta alle pelli mature, che si avvale dei benefici di due ingredienti principali, e con un 96% di ingredienti naturali. Una crema viso notte perfetta per agire sulla pelle in menopausa che corregge i segni visibili che si possono formare durante questa fase della vita e che stimola la rigenerazione cellulare, nutrendo la cute con un’azione mirata e costante.

Cosa accade alla pella durante la menopausa

Ma cosa accade alla pelle durante la menopausa? Chi sta già affrontando questo periodo sa quanto la cute possa diventare sensibile e reattiva, e con tutta una serie di “sintomi” tipici come:

una maggior secchezza;

la perdita di densità;

una minor compattezza;

ecc.

Tutte cose che possono aumentare la formazione di rughe e linee sottile, ma anche di macchie scure tipiche dell’avanzare dell’età.

La crema viso notte di Lierac, quindi, con la sua formulazione specifica e ispirata ai ritmi biologici della pelle, si fonde delicatamente sulla cute, offrendo un comfort immediato, un boost di nutrimento e idratazione, e agendo per aumentare la densità della pelle, rimpolpandola, ricompattandola e donandole massimo beneficio.

Come agisce la crema viso di Lierac

Un mix di Acido ialuronico e bio-peptide, che agiscono in sinergia per il benessere della cute.

L’Acido Ialuronico, dal forte potere idratante, rimpolpa la pelle per un effetto di lunga durata, andando ad alleviare la secchezza della parte e rallentando la formazione dei classici segni dell’età.

Il bio-peptide, invece, agisce sui ritmi naturali della pelle, andando a stimolare il rinnovamento cellulare.

Il risultato? La pelle rimane intensamente nutrita, più compatta, definita e rassodata e i suoi ritmi ritornano all’originale equilibrio, cosa che le permette di mantenersi sana a bella.

Come si usa

Una crema viso dalla texture cremosa, tendente al fluido, che dona una sensazione di piacevolezza sul volto non appena la si applica e che si assorbe facilmente, lasciando la cute ben idratata, nutrita e piena di benessere, garantendovi un comfort immediato.

Un vero alleato per il benessere della pelle, che agisce in modo delicato ma efficace sui segni della menopausa e che si applica massaggiandola sulla cute, con piccoli gesti dal basso verso l’alto, che aiutano la crema a penetrare svolgendo un’azione liftante immediata. E da utilizzare durante la skincare serale, dopo la detersione e come ultimo step della vostra beauty routine.

Insomma, se anche voi state attraversando questa nuova fase della vita, questa crema è la scelta giusta per coccolarvi e per donare alla vostra pelle il massimo del benessere possibile.

