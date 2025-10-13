Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di benessere, idratazione ed effetto antiage da provare ora

La pelle, con l’avanzare dell’età, va incontro a tutta una serie di cambiamenti fisiologici che la portano ad essere meno elastica, più opaca, meno tonica e disegnata da rughe o più o meno marcate. In autunno, poi, problemi come la disidratazione, la perdita di elasticità e una maggior tendenza della pelle a sembrare “stanca” aumentano, per via del cambio di stagione e dei cambiamenti naturali a cui la cute è sottoposta in questa stagione. Ecco perché è importantissimo agire con un trattamento mirato, che non solo si prende cura della pelle e dei segni del tempo, ma che nutra e ripari la cute anche dalle carenze tipiche del periodo. Un trattamento come la crema viso multiriparatrice di Rilastil.

Offerta Rilastil La crema viso Multiriparatrice di Rilastil da provare adesso

Perché provare la crema viso Multiriparatrice di Rilastil

Trattamento viso da usare quotidianamente, dalla texture fresca, piacevolissima sulla pelle e dalla consistenza fondente, morbida e cremosa. Un prodotto specificatamente indicato per pelli secche e soggette ad invecchiamento problematico e che agisce su più fronti per garantire alla cute un benessere totale e un boost di idratazione come mai avete provato fino a ora.

Una crema viso multiriparatrice formulata con Skinbioma Care Complex, un mix di sostanze che proteggono l’equilibrio del microbiota cutaneo, e che aiuta a preservare la salute e la bellezza della pelle da mattina a sera. In più, la crema viso multiriparatrice di Rilastil, svolge anche un’importante azione riparatrice a livello cutaneo, andando a riempire le zone interessate da rughe e linee sottili, rimpolpando la pelle e donando un tocco maggiore di idratazione grazie ai suoi ingredienti mirati, il tutto svolgendo anche una potente azione antiossidante.

Quali benefici ha sulla pelle

Insomma, una crema viso che non tralascia nulla e che si prende cura della cute a 360°, sanandola e riportandola a un buon equilibrio e al massimo della sua bellezza.

Un prodotto mirato, altamente efficace e che svolge un’azione ad ampio raggio:

riparando la pelle;

idratandola;

donandole massima elasticità;

svolgendo un’azione anti rughe e antiossidante.

Offerta Rilastil Un prodotto che nutre e protegge la pelle

Come si utlizza la crema viso multiriparatrice

Una crema viso mulriparatrice che si utilizza come una normalissima crema viso, sia durante la skincare della mattina che quella serale, subito dopo la consueta detersione ed evitando accuratamente il contatto con gli occhi, permettendole di svolgere il suo lavoro e di prendersi cura della pelle in modo mirato, contrastando i segni dell’invecchiamento, idratando a fondo la pelle e proteggendola dall’azione dannosa dell’inquinamento e della luce blu dei dispositivi come pc o smartphone.

Insomma, una vera alleata per il benessere della pelle e un prodotto da provare, approfittando dello sconto in atto in queste ore e assicurandovi questa crema viso multiriparatrice a un prezzo scontatissimo. Una possibilità da cogliere al volo e che vi farà scoprire un prodotto che diventerà il vostro must have autunnale da portare sempre con voi. Una crema viso ad hoc, per mettere un freno ai segni del tempo e per prendersi cura della pelle con gli ingredienti giusti e con un boost di nutrimento specifico e che punta a un benessere totale della cute.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram