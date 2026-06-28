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IPA Eros e Aurora Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha concluso il tour che, nei mesi scorsi, lo ha portato in giro per tutta Italia, e lo ha fatto con una performance inedita. Allo stadio di Torino, il cantante ha chiamato con sé sul palco, con grande sorpresa delle decine di migliaia di fan presenti, la figlia Aurora, con cui si è esibita nell’omonimo famosissimo brano a lei dedicato. Un dolce regalo a meno di una settimana dal grande giorno di Aurora, pronta alle nozze con Goffredo Cerza.

Eros Ramazzotti, il dolce regalo a Aurora

Nel backstage del grande concerto di Eros Ramazzotti all’Allianz Stadium di Torino, quello che conclude il tour del cantante negli stadi, c’era anche la figlia Aurora. La 29enne è stata vista scatenarsi sulle note delle canzoni preferite del papà, ballando scatenata quando è partita Dove c’è musica, brano a cui è particolarmente legata. Seppure la canzone per lei più speciale non può che essere L’Aurora, quella che Eros le dedicò quando si trovava ancora nella pancia di mamma Michelle Hunziker.

Inaspettatamente, Eros l’ha chiamata con sé sul palco e lei è arrivata spiazzata e al natura, con jeans, maglietta bianca e occhiali da vista. Le ha infine passato il microfono, intonando assieme a lei i versi più intensi:

Sarà, sarà l’Aurora

Per me sarà così, come uscire fuori,

Come respirare un’aria nuova, sempre di più,

E tu amore, vedrei che presto troverai dove adesso non ci sei

A quel punto nessuno è riuscito più a contenere le emozioni e, trattenendo a stento le lacrime, con gli occhi lucidi di gioia, Aurora – che cantante non è – ha bacchettato il papà: “Mannaggia a te”. Eros Ramazzotti di concerti ne ha fatti parecchi, e ne farà ancora, ma questo sarà per lui senza dubbio indimenticabile.

L’Aurora, la canzone più dolce di Eros

Era il 1997 quando Eros Ramazzotti pubblicò L’Aurora, tra i brani più apprezzati dell’album Dove c’è musica. Aurora era nata appena da pochi mesi, frutto del grande e intenso amore tra il cantante e un’allora giovanissina Michelle Hunziker. Nel testo, accompagnato da una musica dolcissima, il padre augura alla figlia che sta per nascere una vita di gioie e serenità.

Si tratta di uno dei brani di maggior successo per Ramazzotti, tradotto anche in lingua spagnola, e rinnovato in un più recente duetto con la statunitense Alicia Keys. L’esperto musicale del Corriere della Sera Stefano Landi lo collocò al terzo posto nella classifica delle 10 canzoni più belle dedicate ai figli.

Manca pochissimo alle nozze con Goffredo

Quello di Eros potrebbe essere considerato un regalo di nozze per la figlia Aurora, che il prossimo – ormai vicinissimo – 4 luglio convolerà a nozze con Goffredo Cerza, padre del piccolo Cesare. L’attesa è tanta e quello tra la figlia più famosa della musica italiana è già il matrimonio più atteso dell’estate, dopo quello di Dua Lipa, con cui condividerà la location. Anche Aurora e Goffredo hanno infatti scelto la Sicilia a far da cornice al tanto atteso sì.

I festeggiamenti si protrarranno per tre giorni e tre notti, all’interno dello splendido Castello Xirumi Serravalle, storica residenza cinquecentesca in provincia di Siracusa. E non è escluso che anche in quell’occasione Aurora e Eros torneranno a esibirsi assieme, perché si vocifera che Ramazzotti regalerà ai numerosi ospiti un concerto privato.