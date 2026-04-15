Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il trend occhi della primavera è luminoso e shimmer

Se c’è una cosa che contraddistingue l’arrivo della primavera, è la voglia di brillare che torna a farsi sentire. E se il sole ci mette il suo a illuminare le nostre giornate, quando si parla di make up sono gli ombretti shimmer a dettare le regole per illuminare il nostro viso in queste settimane primaverili. Una vera e propria tendenza che sta spopolando e che ha ripreso piede proprio durante queste prime giornate di primavera, ma che ci accompagnerà almeno fino al prossimo autunno. Come dire, se c’è un trend da seguire subito è proprio questo.

Cosa sono gli ombretti shimmer, il trend make-up della primavera

Degli ombretti cangianti, che rendono lo sguardo un concentrato di fascino e di bellezza, oltre che ovviamente di brillantezza. Perché si, gli ombretti shimmer non sono dei semplici ombretti, ma si tratta di prodotti che hanno la particolarità di brillare e farci brillare. Degli ombretti realizzati con pigmenti perlati, microscopici, la cui caratteristica è quella di riflettere la luce, valorizzando e illuminando al massimo lo sguardo di chi li porta.

Degli ombretti che, pur avendo queste peculiarità che possono sembrare appariscenti, in realtà sono raffinati, quasi discreti, soprattutto se si opta per dei colori neutri, risultando perfetti sia per un make-up da sfoggiare durante il giorno che per la sera. Una sorta di via di mezzo tra gli ombretti nude e minimali e quelli glitterati e più appariscenti, ma che non hanno lo scopo di esagerare e di coprire le palpebre, quanto piuttosto quello di esaltarle e illuminarle al massimo della loro potenzialità, e con i colori che più preferite.

Ombretti shimmer, i colori di tendenza e le formulazioni da provare

Dall’oro al bianco perlato o Cloud Dancer, dal rosa al pesca, dal verde acqua all’azzurro, e optando per la formulazione più adatta alla vostra pelle e alla vostra capacità di truccarvi. Gli ombretti shimmer, infatti, si possono trovare in diverse formulazioni a seconda delle esigenze di ognuna di noi.

Nella loro versione liquida, per esempio, gli ombretti shimmer garantiscono una resa e una durata maggiore, ma con la “pecca” di dover avere una certa manualità per ottenere un’applicazione a regola d’arte. Gli ombretti in crema, oltre a essere long lasting si applicano facilmente con l’uso dei polpastrelli delle mani e hanno anche un potere idratante da non sottovalutare.

Se si è meno esperte o se semplicemente la formulazione liquida non fa per voi, invece, ecco che ci sono gli ombretti shimmer in polvere, dei prodotti dalla texture cremosa, setosa e confortevoli. Degli ombretti che sono spesso nutrienti e che si adagiano alla pelle quasi senza nemmeno sentirli, garantendovi un make-up dal comfort massimo e totale.

Gli ombretti shimmer da provare per un look brillante

Insomma, tante formulazioni a seconda delle esigenze di ognuna di noi e che potete provare in diverse colorazioni e formati, trovando gli ombretti shimmer che più vi si addicono e che amerete all’istante.

Come l’ombretto liquido e scintillante di Pupa, Vamp! Un ombretto shimmer liquido dal finish scintillante e dalla texture leggera ma che aderisce al massimo alla pelle per un trucco a lunga tenuta e un’applicazione a prova di esperte e meno esperte.

Offerta Pupa L’ombretto shimmer per uno sguardo da Vamp

L’ombretto shimmer di Deborah Milano, invece, è un ombretto dalla texture morbida e sensoriale e dalla formulazione cream-to-powder, leggera sulla palpebra e arricchita con un mix di oli preziosi, che regala un colore intenso e super pigmentato alle palpebre e con una durata fino a 12 ore.

Offerta Deborah Milano L’ombretto shimmer a lunga tenuta

KIKO Milano High Pigment Eyeshadow è un ombretto matte ma dal finish shimmer, perfetto per il giorno nella sua versione nude e capace di donare allo sguardo una luminosità naturale e discreta. Un ombretto dalla texture cremosa, omogenea e subito aderente alle palpebre, che vi garantisce un trucco impeccabile da mattina a sera.

Offerta Kiko Milano L’ombretto matte per un trucco scintillante

Gli ombretti shimmer di Oulac sono arricchiti da ricchi e scintillanti glitter perlescenti che brillano e luccicano non appena li si applica. Un prodotto dalla texture impercettibile, facile da usare e che si può applicare sia con un pennello che con le dita. E che nella colorazione verde acqua illumina lo sguardo con un tocco che fa subito primavera.

Offerta Oulac L’ombretto shimmer che fa subito primavera

Infine, per le vostre serate glam ecco che potete provare la palette di Maybelline, The City Mini Palette, un mix di colori di tendenza, dal bronzo al marrone e fino all’oro, ovviamente in versione shimmer. Un insieme di colori per creare dei make-up perfetti per la sera, che vi facciano brillare ma che allo stesso tempo vi regalino un fascino misterioso e seducente. E tutto con una semplicità di applicazione ineguagliabile.

Offerta Maybelline La palette shimmer da provare

Insomma, se c’è una cosa chiara per questa primavera 2026 è che lo sguardo torna a essere il vero protagonista del nostro beauty look, e con gli ombretto shimmer diventa il dettaglio che illuminerà il vostro volto e ogni vostra uscita, da mattina a sera e in qualsiasi occasione deciderete di sfoggiarli.

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