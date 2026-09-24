acasadi Bruno Vespa, il lussuoso attico nel centro di Roma

IPA La casa di Bruno Vespa a Roma

Pensando a Bruno Vespa, la prima location che viene in mente è lo storico studio di Porta a Porta, con le sue poltrone bianche e gli immancabili plastici. Lontano dalle telecamere, però, il giornalista e conduttore televisivo ama rifugiarsi nel cuore pulsante della Capitale, a pochissimi passi da uno degli scorci monumentali più ammirati al mondo. Qui si trova la sua splendida residenza su tre livelli, nella quale vive (in affitto) insieme alla moglie, l’ex magistrato Augusta Iannini.

Lo splendido attico romano di Bruno Vespa

Con una superficie di circa 200 metri quadrati distribuiti su tre livelli tra attico e superattico, l’immobile vanta una posizione davvero invidiabile. Si trova, infatti, a ridosso di Trinità dei Monti e Piazza di Spagna, tra i luoghi più amati di Roma e, possiamo dirlo, del mondo.

Questa suddivisione consente è tutt’altro che casuale e consente di tenere separati i piani inferiori, pensati per accogliere amici illustri e ospiti istituzionali, e quelli superiori, con le stanze private dedicate al meritato riposo e alla sfera familiare della coppia.

In precedenza, il giornalista ha vissuto con la famiglia al Lungotevere dei Mellini, in un appartamento di proprietà di 400 metri quadri, poi ha scelto di trasferirsi in una casa “più piccola” in affitto: “Mia moglie si oppose fermamente. Ma riuscii a portare dalla mia parte Alessandro, il figlio più piccolo. E così nel 2006 dissi: Chi ci ama, ci segua”.

L’arredo dallo stile classico e i 20mila libri

Lo stile scelto per l’arredo è rigorosamente classico e curato in ogni dettaglio, vicinissimo all’animo colto del padrone di casa. Ma a rendere unica la dimora di Bruno Vespa è il connubio tra questi arredi e soluzioni su misura più moderne con dispositivi a scomparsa.

Il maestoso salone è illuminato dalla luce naturale e valorizzato da pavimenti in parquet e finiture di pregio, mentra a scaldare l’ambiente ci pensano pareti impreziosite da raffinate boiserie lignee e imponenti librerie a tutta altezza, colme di saggi storici e testi di consultazione. Ben 20mila libri, che sono stati anche protagonisti di un brutto scherzo organizzato ai danni del giornalista: “Una sera, rientrando a casa, trovai gli scaffali vuoti: un colpo al cuore. Mia moglie disse che non ne poteva più di tutti quei libri e che li aveva dati via. Per fortuna ero su Scherzi a parte, complice anche mio figlio Federico. Alla fine misero i volumi esattamente al loro posto”, ha raccontato.

Tra comodi divani in tonalità neutre e arredi d’antiquariato in legno massello spiccano, inoltre, dipinti d’autore e ricordi personali. Lo stile classico non esclude soluzioni più moderne e funzionali: la televisione e gli impianti tecnologici sono custoditi all’interno di arredi a scomparsa realizzati su misura.

La terrazza che si affaccia su San Pietro

Fiore all’occhiello dell’attico è la splendida terrazza panoramica, tra i belvedere privati più suggestivi della Capitale. Da questo spazio sopraelevato lo sguardo si estende dai tetti adiacenti a Piazza di Spagna fino alla grandiosa cupola della Basilica di San Pietro. Un vero sogno: “Questa non è una casa con terrazza, ma una terrazza con casa”, ha ironizzato intervistato da La Repubblica.

Arricchita da vasi in cotto con fiori e piante, questa terrazza è strutturata come un vero e proprio salotto a cielo aperto che, nel tempo, ha ospitato colazioni di lavoro e cene riservate con esponenti di spicco delle istituzioni e del mondo dell’imprenditoria.

“Per me questa casa è tutto. Ma purtroppo non è in vendita e sono proprio l’italiano tipico: viverci in affitto, e non saperla mia, mi provoca un grande disagio”, ha dichiarato il giornalista.