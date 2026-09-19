acasadi Carlo Conti, dove abita il conduttore

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Carlo Conti

Carlo Conti è un grande conduttore, amatissimo dal pubblico, ma anche un uomo legato alle sue origini. Proprio per questo ha scelto di vivere nella città in cui è nato: Firenze.

Dove abita Carlo Conti

Dal 2012, Carlo Conti è sposato con Francesca Vaccaro, costumista conosciuta dietro le quinte dei suoi programmi. Nel 2014 i due sono diventati genitori di Matteo, unico figlio del presentatore. Conti e la moglie hanno sempre protetto la loro privacy e, diversamente da alcuni conduttori, hanno deciso di vivere in una città che consentisse a entrambi di vivere una vita semplice, con gli amici di sempre.

La coppia da tempo vive in una casa poco fuori Firenze, sulle colline fra la città e Sesto Fiorentino. Un luogo nel verde, avvolto nel silenzio e nella pace, con una vista panoramica. Delle foto e dai video postati sui social è possibile scoprire la villa di Carlo Conti. Un luogo accogliente, con interni luminosi e arredati con cura.

La villa di Carlo Conti è un mix perfetto fra stile rustico e moderno. Le pareti sono in tonalità chiare e contribuiscono a rendere ancora più luminosi gli interni. La luce arriva soprattutto da ampie vetrate che consentono di ammirare le colline toscane.

I pavimenti sono in parquet, troviamo poi divani in pelle, ma anche mobili moderni, accostati a pezzi in legno rustico. Non mancano poltrone retrò, arredi classici e bauli che rendono ogni stanza ancora più accogliente e particolare.

La villa è anche il luogo in cui Carlo Conti lavora e accoglie i suoi collaboratori per realizzare progetti importanti e pianificare la sua carriera. Nella sua casa a Firenze, il conduttore ha infatti creato uno studio mansardato. Questa stanza ha uno stile decisamente rustico, con pareti in pietra, una poltrona in pelle e scaffali arricchiti con premi, foto d’epoca, libri e dischi.

Non solo gli interni, anche gli esterni della villa sono favolosi. La casa di Carlo Conti infatti è circondata da un ampio giardino, con un patio in cui spesso il conduttore organizza cene e aperitivi con gli amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Le altre case di Carlo Conti

La villa non è l’unica casa del conduttore. In questi anni infatti il presentatore di Tale e Quale Show ha acquistato anche altri immobili. Carlo Conti infatti possiede pure una casa storica nel cuore di Firenze. Si tratta di un attico che si trova nella Torre dei Ramaglianti, un edificio affascinante e ricco di storia con una vista meravigliosa su Ponte Vecchio e sull’Arno.

L’appartamento nella Torre dei Ramaglianti è un piccolo gioiello e un ottimo investimento fatto dal presentatore. Parliamo di un edificio medievale posizionato in un luogo invidiabile, a pochissima distanza da Palazzo Pitti e dai punti più belli di Firenze. Diversamente dalla villa di famiglia, non esistono dettagli o foto sulla torre storica di proprietà del conduttore. Conti e la moglie Francesca Vaccaro non hanno mai condiviso dettagli su questa proprietà, anche se sappiamo che l’appartamento è di circa 70 metri quadri, particolarmente suggestivo grazie ad una distribuzione degli spazi realizzata negli anni Cinquanta dall’architetto Giovanni Michelucci.