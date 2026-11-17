La guerra ibrida aumenta ansia e paure e crea incertezza. Quali sono i veri rischi e le conseguenze del doomscrolling

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Paure e incertezze con la guerra ibrida

Prendere un aereo, accompagnare i figli a scuola, acquistare un prodotto alimentare, aprire un messaggio sul telefono. Gesti ordinari che, in un clima di minacce, sabotaggi, attacchi informatici e allarmi spesso difficili da verificare, possono diventare fonte di preoccupazione e paura.

La guerra ibrida porta l’insicurezza nella quotidianità e può spingere le persone a modificare le proprie abitudini. Ma quanto impatta davvero sulla nostra psiche e quanto ci può modificare la vita? In qualche modo, ci si ritrova a vivere un’esperienza simile al timore della pandemia, nei primi mesi dell’epoca Covid. Ma fare qualcosa si può. A patto di conoscere i rischi. Ecco il parere degli esperti, ricordando che la paura può diventare uno strumento utilizzato per destabilizzare la società e indebolire la fiducia dei cittadini nella propria sicurezza.

Tra scienza e società

Secondo l’Eurobarometro del Parlamento europeo pubblicato nel febbraio 2026, il 72% dei cittadini dell’Unione europea si dichiara fortemente preoccupato per i conflitti armati nelle vicinanze dell’Europa, il 69% per la disinformazione e il 66% per gli attacchi informatici provenienti da Paesi esterni all’Unione.

Anche la letteratura scientifica sta studiando il fenomeno: una metanalisi di 44 studi pubblicata a settembre su Frontiers in Psychology sul cosiddetto doomscrolling (il comportamento caratterizzato dalla consultazione ripetitiva di notizie prevalentemente negative, minacciose o angoscianti) ha rilevato un’associazione significativa tra la consultazione ripetitiva di notizie negative e maggiori livelli di disagio psicologico, ansia e sintomi depressivi, pur senza dimostrare un rapporto diretto di causa ed effetto.

“Considerata l’escalation iniziata a ottobre 2026, è facile immaginare quali conseguenze possano esserci attualmente in atto – spiegano i presidenti della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF), Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri –. Presto avremo indicazioni più chiare”. Secondo gli esperti, la guerra ibrida sta introducendo nella vita quotidiana un elemento particolarmente insidioso: l’incertezza. Non sapere se una minaccia sia reale, quanto sia grave e quali conseguenze possa avere può generare una sensazione di insicurezza che va oltre il singolo episodio.

Il rischio del timore continuo

Avere paura di fronte a una minaccia è una risposta umana normale. “Ma ormai l’allarme è continuo, quotidiano, riguarda molti ambiti della nostra ‘normalità’ come la scuola, gli aerei, la sicurezza alimentare – ribadiscono Mencacci e Balestrieri -.

Una paura che finisce per condizionare le scelte, le relazioni e le più semplici necessità. Normalmente non dobbiamo trasformare una preoccupazione in una diagnosi psichiatrica, ma oggi la situazione è davvero allarmante ed esaspera soprattutto le persone più fragili. L’ultima ‘minaccia’ collettiva, anche se non fu una guerra, è stata la pandemia da Covid, dove la paura aveva mobilitato le risorse migliori: cura dei vulnerabili, responsabilità collettiva e cooperazione”.

Cosa cambia per il cervello

Il nostro cervello è naturalmente predisposto a prestare attenzione ai segnali di pericolo. “È un meccanismo di protezione che diventa però più difficile da gestire quando gli stimoli minacciosi si ripetono continuamente – spiega Balestrieri –. L’incertezza prolungata può influire sulla qualità del sonno, sulla concentrazione e sulla capacità di regolare le emozioni”.

Nelle persone che presentano già condizioni di vulnerabilità psicologica o psichiatrica può rappresentare un ulteriore fattore di stress. Ma non basta.

“Uno degli aspetti più delicati riguarda la perdita dei punti di riferimento – aggiunge Mencacci –. Quando tutto può apparire minaccioso, il rischio è che le persone modifichino progressivamente i propri comportamenti, rinunciando ad attività abituali o sviluppando una crescente diffidenza verso ciò che le circonda. La risposta non può essere quella di minimizzare i pericoli, ma deve consistere nel fornire informazioni chiare, credibili e proporzionate”.