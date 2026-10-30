Si torna a parlare dello scontro fra Lorella Cuccarini e Alberto Matano: cosa è successo davvero fra i due

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Cosa è successo fra Lorella Cuccarini e Alberto Matano? Le recenti dichiarazioni della conduttrice, che ha parlato del suo addio alla Vita in Diretta e dello scontro con Matano, hanno fatto molto discutere, riportando a galla una vicenda controversa.

Lo scontro fra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Era il 2020 quando Lorella Cuccarini annunciò la volontà di lasciare La Vita in Diretta, programma che conduceva insieme ad Alberto Matano. Un addio arrivato dopo una sola stagione e accompagnato da una lettera che fece grande scalpore, indirizzata alla redazione dello show.

Nella missiva, la Cuccarini attaccava Matano senza però mai nominarlo. “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato – aveva scritto – e sì, diciamolo pure, con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone”.

La lettera era stata seguita da una replica della redazione femminile che aveva difeso Alberto Matano, definendosi “incredula” di fronte alle accuse della Cuccarini.

Cuccarini-Matano, la guerra infinita (6 anni dopo)

Da allora i due non si sono risparmiati frecciatine a distanza e riferimenti ad una vicenda che non si è mai chiusa del tutto.

“La lettera non era rivolta alla stampa o al pubblico – aveva spiegato tempo dopo la Cuccarini -. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere”.

Ospite del podcast di Giulia Salemi, Alberto Matano, sei anni dopo, aveva deciso di replicare. “Io penso che ognuno ti percepisca in un modo – aveva svelato -, non posso dire che sia sbagliato: se qualcuno mi ha percepito in quel modo avrà avuto di me una visione personale. Non mi ci ritrovo e per fortuna in tanti non si ritrovano in questa mia descrizione, se quella persona ha percepito questo mi dispiace, mi ha dispiaciuto, ma il tempo lenisce tutto”.

“A sorpresa mi hanno difeso le colleghe di redazione con cui lavoravo da un anno e anche le mie vecchie colleghe – aveva aggiunto -. Ma il tutto in maniera inaspettata, quindi vale doppio”.

A distanza di diversi anni anche Lorella Cuccarini sembra non aver dimenticato quanto accaduto dietro le quinte de La Vita in Diretta. “Il momento più brutto, più amaro, è stato il saluto finale a La Vita in diretta con Matano – ha spiegato parlando della sua carriera in tv -. Si chiudeva un’esperienza umana deludente, perché è stato l’unico momento della mia carriera in cui ho provato un profondo senso di solitudine. Non mi era mai capitato: fu una sensazione davvero spiacevole”