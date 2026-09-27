Heather Parisi: “Non vedo mia figlia Jacqueline da 13 anni. Ho detto bugie per proteggerla”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Heather Parisi torna a parlare del suo rapporto difficile con Jaqueline Luna Di Giacomo. L’attrice e la showgirl non hanno contatti da diversi anni – ben 13 – e nel tempo i contrasti fra le due le hanno portate ad allontanarsi sempre di più.

I figli di Heather Parisi

Arrivata nello studio di Verissimo, Heather Parisi ha raccontato il legame con Elizabeth e Dylan, i gemelli nati dell’amore per Umberto Maria Anzolin. I ragazzi, che oggi hanno 16 anni, sono intervenuto nel programma.

Heather ha anche altre due figlie: Rebecca e Jacqueline. Classe 1994, Rebecca Jewel Manenti è nata a Roma e ha trascorso parte della sua infanzia con la madre a Hong Kong per poi rientrare in Italia e continuare gli studi. Oggi fa la dentista, dopo aver studiato all’estero, e nel 2025 è diventata mamma di Sole. “Mi chiede molte dritte per far dormire la piccola la notte. Rebecca è una brava mamma, determinata nel lavoro – ha rivelato -. Adesso vengo più spesso in Italia”.

Nata nel 2000, Jacqueline Luna Di Giacomo è nata e cresciuta a Roma, nel 2018 si è trasferita negli Stati Uniti, prima a New York e in seguito a Los Angeles, lavorando come influencer e attrice. Dal 2021 è legata al cantante Ultimo da cui ha avuto nel 2024 il figlio Enea.

La lite di Heather Parisi con la figlia Jacqueline

Di fronte alle domande di Silvia Toffanin, Heather Parisi non si è tirata indietro e ha scelto di parlare degli attriti con Jacqueline Luna Di Giacomo. Nonostante i numerosi viaggi in Italia, la showgirl non ha mai più visto sua figlia, con cui ha perso i contatti da ben tredici anni.

Qualche tempo fa la stessa Heather aveva raccontato il momento di lontananza con Jacqueline, lanciando un appello.

“Ancora non ho visto nulla – ha confessato alla conduttrice di Verissimo -. Non voglio fare polemiche, ma quando mi facevano delle domande ammetto di aver detto delle bugie per proteggerla”. La showgirl ha raccontato di aver subito numerosi attacchi da parte dei fan di Jacqueline: “Ci sono i fan di lei e i fan miei – ha spiegato -. I miei sono meno pazienti riguardo alle polemiche. I fan non sanno veramente cosa c’è dietro e qual è la vera storia fra me e mia figlia. Dovrebbero fare un passo indietro e lasciare che noi due ci chiariamo quando sarà il momento giusto. Ho ricevuto tante battute e commenti non belli. Lei e io sappiamo la verità, loro non sanno niente”.

“Sono 13 anni che non ci vediamo – ha raccontato Heather, con amarezza -. Lei era la mia bimba, avevamo un rapporto straordinario e speciale. Spero che un giorno ci chiariremo. Ovvio che vorrei avere un rapporto con lei”.

Poco dopo la showgirl ha accolto in studio Dylan ed Elizabeth che hanno dedicato alla loro mamma lettere e pensieri dolcissimi per raccontare il loro rapporto in evoluzione. I gemelli, cresciuti a Hong Kong, insieme a Heather e al marito Umberto Maria Anzolin, oggi hanno sedici anni e stanno cercando la loro strada. Dylan fa il calciatore, mentre Elizabeth ha una grande passione per la lettura.