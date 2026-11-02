La Volta Buona, Monica Guerritore svela la gelosia del marito per il ballerino Luca Urso

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Monica Guerritore e Luca Urso

Monica Guerritore continua a sorprendere, dentro e fuori la pista di Ballando con le Stelle. L’attrice, tra le protagoniste più apprezzate di questa edizione del dancing show di Milly Carlucci, è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha raccontato alcuni retroscena della sua vita sentimentale. Tra ricordi di amori dolorosi, separazioni e nuove felicità, non è mancata una confessione decisamente divertente: la gelosia del marito Roberto Zaccaria per Luca Urso, il ballerino con cui si esibisce ogni sabato sera.

Monica Guerritore a La Volta Buona, la gelosia del marito per Luca Urso

A Ballando con le Stelle la sintonia tra Monica Guerritore e Luca Urso è evidente. I due hanno subito instaurato una bella intesa. Che, però, almeno inizialmente, ha suscitato qualche piccola gelosia nel marito dell’attrice, Roberto Zaccaria.

A raccontarlo è stata proprio la Guerritore nel salotto di Caterina Balivo, dove ha ricordato un episodio avvenuto durante la prima puntata del programma, mentre si esibiva sulle note di Unstoppable, noto brano di Sia.

“Mentre ballavamo alla prima puntata, Roberto si è voltato verso Angelo Donati (marito di Milly Carlucci, ndr), seduto vicino a lui, e ha chiesto: ‘Il ballerino è sposato?‘”.

Una domanda che ha scatenato l’ilarità in studio e che svela, con una buona dose di ironia, l’attenzione con cui Zaccaria segue le esibizioni della moglie. Da quella sera, infatti, non si è perso neppure un appuntamento. In studio, of course.

“E da allora viene sempre. Anche se ha conosciuto Alessandra (Tripoli, moglie di Luca Urso, ndr), abbiamo fatto colazione insieme, ma sai, omo sempre omo è”, ha aggiunto divertita l’attrice.

Tra l’altro non è la prima volta che si parla della gelosia di Zaccaria. In passato la Guerritore ha fatto sapere che il marito ha preferito non guardare Inganno, la serie Netflix, per evitare di assistere alle intense scene di sesso e passione interpretate dalla moglie.

Monica Guerritore e il primo amore che l’ha fatta soffrire

Nel corso dell’intervista a La Volta Buona, Monica Guerritore ha ripercorso anche le pagine meno felici della propria vita sentimentale. “Mia mamma mi diceva: ‘L’amore vero tanto poi lo riconosci quando arriva’”, ha rammentato.

La 68enne ha quindi parlato del suo primo fidanzato, con cui ha vissuto una relazione tormentata tra i 13 e i 17 anni. “Lui mi ha fatto un sacco soffrire, tu lo conosci, non lo voglio nemmeno nominare! Mi ha lasciata tre volte”, ha confessato. E ancora: “Tornavo a casa piangendo, mi consolava mamma con l’oroscopo”.

A incuriosire è stato soprattutto quel riferimento a una persona conosciuta anche dalla conduttrice. Il nome non è stato pronunciato, anche se potrebbe trattarsi di Giancarlo Leone, storico dirigente Rai al quale l’attrice è stata legata in gioventù.

Dalla separazione da Gabriele Lavia all’amore per Roberto Zaccaria

Non sono mancati i ricordi del primo matrimonio con Gabriele Lavia, conclusosi con una separazione che ha lasciato ferite profonde.

“Ho passato due anni difficili dopo la separazione, il famoso ‘lutto'”, ha ammesso Monica Guerritore, descrivendo il dolore necessario per elaborare la fine di una storia importante. Poi, però, è arrivato Roberto Zaccaria, l’uomo che le ha restituito la serenità sentimentale.

“Roberto è una persona straordinaria, pieno di qualità”, ha assicurato Monica, concedendosi anche una battuta sugli inizi della loro relazione. “All’inizio non lo volevo perché mi correggeva i congiuntivi!”.

Un dettaglio che ha fatto sorridere la Balivo e gli altri ospiti in studio e che restituisce il ritratto di una coppia capace di affrontare la quotidianità con complicità e ironia. Anche quando, sulla pista di Ballando con le Stelle, compare un ballerino affascinante come Luca Urso.