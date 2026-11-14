Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Roberto Zaccaria e Monica Guerritore

Per Monica Guerritore gli ultimi anni non sono stati facili. All’attrice è stato diagnosticato un cancro, la paura è stata tanta e i trattamenti faticosi, oggi, però, è tornato il sereno. Guerritore si gode la propria rinascita danzando, tra i concorrenti più gentili di Ballando con le stelle 2026. E dagli spalti, a fare il tifo per lei, come sempre oggi un po’ di più, c’è il marito Roberto Zaccaria, al fianco dell’attrice da ben 25 anni. Assieme ai quattro figli formano una felice e affiatatissima famiglia allargata.

Roberto Zaccaria, professore e deputato

Roberto Zaccaria, classe 1941, è uno di quelli che si definiscono uomini importanti. Dopo lunghi anni trascorsi dietro una cattedra, professore di diritto Costituzionale, pubblico, dell’informazione e regionale in diversi atenei nazionali, è entrato nel consiglio di amministrazione della Rai, per poi diventare Presidente dell’emittente, dal 1998 al 2002.

Si è successivamente dato alla politica, eletto alla Camera dei deputati nel 2004 con La Margherita; rieletto due anni dopo per L’Unione e ancora una volta nel 2008 tra le file del Partito Democratico. Della sua vita privata si sa ben poco, se non che, nonostante le origini romagnole, è un tifoso sfegatato dell’Inter. È padre di due figli, nati da un primo matrimonio da tempo finito.

La storia d’amore con Monica Guerritore

I due si conobbero tramite un’amica in comune, ma il colpo di fulmine fu a senso unico. “All’inizio non l’ho preso minimamente in considerazione. – ha confesso Monica Guerritore – Era un professore che a ogni occasione mi correggeva i congiuntivi”. Lui, però, non si arrese e per dichiararsi volò fino in Sicilia, dove lei era impegnata con uno spettacolo al Teatro Greco di Siracusa. La dolce aria isolana tirò fuori il suo lato nascosto. “Ho scoperto che era romagnolo, matto come me e… meravigliosamente solido. Senza contare che è di un’onestà assoluta. Sono capitolata e non l’ho più lasciato” ha ricordato l’attrice.

Era il 2001, ma il matrimonio è arrivato soltanto nel 2010, quasi dieci anni dopo. Prima del grande sì, raccontò il deputato a Verissimo, “volevamo che i nostri figli si abituassero a vederci insieme”. Così come Zaccaria, anche Guerritore ha due figli da precedenti relazioni ed è al loro benessere che l’attrice ha pensato prima di iniziare finalmente a godersi in modo anche ufficiale quello che ha definito “l’amore della mia vita”.

Con Roberto Zaccaria Monica Guerritore ha ritrovato la serenità dopo i difficili anni seguiti alla separazione dal marito Gabriele Lavia: “Dopo la separazione ho passato due anni tremendi, di solitudine assoluta, ero ferma anche lavorativamente perché Lavia era stato per anni il mio regista”.

Assieme anche nel momento più difficile

È stato proprio il marito a offrire conforto a Monica durante i difficili anni della malattia. Lo scorso aprile l’attrice ha scoperto di essere affetta da un tumore e di doversi sottoporre a un ciclo di chemioterapia. “L’amore attorno è tutto per chi subisce questo trattamento. – ha confidato in un video pubblicato su Instagram – Le mie figlie sempre vicino a portarmi il cappuccino… E mio marito sempre con me, mano nella mano, giorno e notte, soprattutto la notte”.