Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Ivan Zazzaroni

Fino ad oggi Ivan Zazzaroni si è sempre tenuto lontano dalle polemiche che, spesso e volentieri, sorgono al tavolo della giuria di Ballando con le stelle. Adesso, però, il giornalista ha scelto di far sentire la sua. Lo ha fatto dopo esser stato accusato di essere “un finto prete” dal collega Guillermo Mariotto e uno che “non fa testo” dall’ex collega Selvaggia Lucarelli. Nel lungo sfogo sui social, Zazzaroni ribadisce la propria volontà di restare al di fuori del caos, lì dove del caos non c’è alcun bisogno.

Zazzaroni: “A Ballando con le stelle vado per divertirmi”

Nella sua newsletter Selvaggia Lucarelli ha scritto che, in merito alle polemiche attorno a Ballando con le stelle, “Zazzaroni non fa testo, lui è tutto Peace and Love”. Qualche ora dopo, Guillermo Mariotto lo ha definito ai microfoni di Alanews un “finto prete”. Parole che hanno colpito il direttore del Corriere dello Sport, la cui lunga e sferzante risposta è arrivata sui social.

“Dal momento che il ruolo di chierichetto dei Santissimi Angeli Custodi di Bologna l’abbandonai a nove anni per intraprendere strade molto distanti e che nel lavoro, quello vero, sono tutt’altro che accomodante, al punto da essere considerato estremamente divisivo e polemico, preciso che a Ballando con le stelle vado da 19 anni per divertirmi – e per tutte le belle cose che mi ha dato e sta ancora dando – con un unico obiettivo: fare squadra in giuria e non solo. L’individualismo lo conservo per altri ambiti, professionali e personali” ha scritto.

Zazzaroni sottolinea in ogni caso l’affetto per i due colleghi. Sia per “Selvaggia, che ben conosce la mia suscettibilità, sia per Gulli”. A Mariotto, però, Zazzaroni lancia un consiglio spassionato: “Ogni tanto dovrebbe ricordarsi di non essere un lupo solitario, ma di appartenere al branco del sabato sera di Rai1”. Nessun rancore, però, “è solo una precisazione ed è solo televisione”.

Le accuse di Mariotto e la risposta di Lucarelli

Tra i primi a commentare il post di Ivan Zazzaroni è stata la diretta interessata Selvaggia Lucarelli. “Ma non ho mica detto pirla and love! – ha scritto l’opinionista del GF Vip – Peace & love, la pace è una cosa bella! Dai Ivan, una spruzzata di autoironia!”. E il simpatico riferimento è la spruzzata di profumo che Mariotto ha messo in atto durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. “Appunto, cara Selvaggia, la pace è talmente bella che schierarsi per la pace non significa non prendere posizione ma assumerne una definitiva. Anche in tv” ha risposto Ivan.

“C’è puzza” ha sbottato Mariotto, spruzzando del profumo in direzione della vicina di banco Barbara D’Urso. Il gesto – che potrebbe portare la conduttrice ad abbandonare la trasmissione – è stato condannato tanto da Zazzaroni quanto da Carolyn Smith, che hanno chiesto al collega di porgere a D’Urso delle scuse ufficiali.

Mariotto, dal canto suo, si è giustificato parlando di un presunto odore di topi negli studi Rai, per poi accusare Zazzaroni e Alberto Matano di perbenismo di facciata, definendoli appunto dei “finti preti”.