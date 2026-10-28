Luca Barbareschi: “Dopo diciassette anni con mia moglie Elena, è finita”

IPA Luca Barbareschi

Non sono bastate le dediche in pista a Ballando con le Stelle, né la volontà di ricucire uno strappo diventato sempre più profondo. Luca Barbareschi ha confermato la fine del matrimonio con Elena Monorchio, dopo diciassette anni insieme e un ultimo, lungo periodo di crisi. Resta l’amarezza, ma anche un bene che non si può cancellare.

La fine del matrimonio con Elena Monorchio

Luca Barbareschi ha parlato in un’intervista concessa a DiPiù TV, affrontando con trasparenza la rottura con Elena Monorchio, la donna con cui ha condiviso la vita per ben diciassette anni.

Sposati dal 2015 ma legati da anni prima, la coppia ha costruito una famiglia solida prima di giungere alla rottura definitiva e per la moglie il conduttore ha espresso solo parole di gratitudine: “Dopo diciassette anni con mia moglie Elena, è finita. Voglio bene alla mia prima moglie [Patrizia Fantini, ndr], voglio bene anche a Lucrezia Lante della Rovere, un altro grande amore. Ma Elena è stata la donna più importante della mia vita, è la madre delle nostre figlie, due creature meravigliose”.

Stando alle sue dichiarazioni, la separazione è scaturita da una decisione maturata dalla moglie: “Soffro molto per la fine del nostro matrimonio. Io avrei continuato, ma se lei non vuole più stare con me, non posso certo obbligarla. Un giorno le ho detto: ‘Farai quel che vorrai del tuo futuro, ma sappi che hai la fortuna di sapere che ti amerò sempre’. Uno ama per la gioia di dare amore e non per avere per forza qualcosa in cambio”.

L’addio dopo una lunga crisi

La crisi di questo rapporto era emersa già anni prima dalle parole dello stesso Barbareschi. Ne aveva parlato nel salotto de La Volta Buona e in alcune precedenti interviste, così come quando aveva partecipato a Ballando con le Stelle nel 2024. Scelto da Milly Carlucci tra i VIP in pista, il conduttore aveva mostrato il lato più fragile di sé, ammettendo le difficoltà di coppia nella speranza che l’impegno nello show di Rai 1 potesse servire in qualche modo a riconquistare la moglie. Un tentativo che non è bastato a colmare la distanza tra loro.

“Ho deciso di partecipare a Ballando con lo stesso spirito con cui avrei sognato di fare politica, ci avevo messo il cuore. Ma la politica è complessa, sporca, ne sono uscito con le ossa rotte e sono tornato al mio lavoro – aveva dichiarato al settimanale Oggi. E ancora: “Mia moglie Elena è contenta della mia avventura a Ballando con le stelle. Siamo in un periodo molto faticoso insieme, perché dopo 16 anni ci sono momenti di difficoltà, ma io la amo infinitamente. Se vincerò, dedicherò la mia vittoria alla forza d’amore che lei ha per me e per i miei figli”.

Oggi l’attore vive da solo e non cerca nuove relazioni sentimentali: “C’è un tempo per tutto, sto bene così. Per fortuna non ho paura di invecchiare o di morire. Non ho paura nemmeno delle malattie”. Nel frattempo si prepara a tornare in TV con il programma Allegro ma non troppo, in onda su Rai 3.