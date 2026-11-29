IPA Alberto Ravagnani

Più o meno un anno fa, Alberto Ravagnani ha lasciato l’abito talare. Per lui questi dodici mesi sono stati un periodo di rivoluzione totale, in cui ha deciso di esplorare tutte le possibilità che la nuova vita aveva da offrire: ha fatto viaggi in tutto il mondo ed esperienze di ogni tipo, culminate con la partecipazione a Ballando con le Stelle. Ora che anche questa sta volgendo al termine, l’inquietudine prende il sopravvento: non ha un lavoro, non ha una casa, e i piani per il futuro sono vaghi. Ne ha parlato nella puntata del 28 novembre del talent di Milly Carlucci del sabato sera, e torna a parlarne a Domenica In con Mara Venier, rivelando quali sono i suoi piani e qual è il suo desiderio più grande ora: quello di avere una famiglia.

“Non potevo più scendere a compromessi”

La storia di Alberto Ravagnani è quella di un ragazzo che, non sentendosi amato dai genitori come avrebbe voluto, ha trovato conforto nella Chiesa. Dopo anni pieni di gioia, è arrivata la crisi. “Ero il prete più felice del mondo”, ha raccontato a proposito del momento della scelta di lasciare il sacerdozio. Attorno a sé era stato capace di costruire una grande comunità, un rapporto con tanti ragazzi che appagava il suo senso di solitudine. “A un certo punto però non potevo più scendere a compromessi. Ero felice, ma c’erano delle condizioni dettate dal sistema che sentivo che mi stavano deprimendo, stavano pressando parti importanti della mia vita”. Dopo qualche reticenza ammette: “Mi mancava la possibilità di essere autentico fino in fondo. Il celibato è una regola che a suo tempo ho accettato, ma ho sentito che quella regola non mi permetteva di essere l’uomo che volevo. È stato anche un fatto di onestà”. Alla base della sua scelta, insomma, c’era il desiderio di condividere la vita con un altra persona.

La decisione di lasciare il sacerdozio

“Prima di far intuire che dentro di me ci fosse questo pensiero ho temporeggiato veramente tanto. Ho aspettato almeno un anno e mezzo di tormento, psicoterapia, riflessioni, discussioni con il mio padre spirituale. Quando ho reso pubblica la scelta, l’ho fatto con serenità” ha raccontato Alberto Ravagnani. Paradossalmente, il suo rapporto con la famiglia è migliorato da quando ho lasciato il ministero: “Ho mostrato fragilità e mamma e papà mi sono venuto incontro. Non se l’aspettavano, non erano contenti quando sono diventato sacerdote. Quando ho comunicato la mia scelta si sono preoccupati che non stessi bene, e da quel momento il rapporto è diventato più autentico“.

In lui non c’è pentimento per la scelta fatta un anno fa, ma nemmeno rimpiange di aver abbracciato il sacerdozio. L’importante, secondo lui, è essere coerente con le proprie scelte: “Io sono la mia storia, sono stato un prete, sono un personaggio pubblico, e questo voglio utilizzarlo. Come fare, non lo so. Ma so che mi piace creare connessioni. Voglio dare la possibilità a quante più persone di trovare degli amici. Voglio creare condizioni per cui i ragazzi possano unirsi”.

Verso una nuova vita

“Cosa ti senti di dire a questi ragazzi che hanno tanta voglia di arrivare?” chiede Mara Venier. “Tutti desideriamo salvarci in qualche modo, essere visti, compresi, valorizzati. Nessuno si salva da solo, e l’unico modo per farlo è farlo con gli altri. Il successo più grande è farsi voler bene e capire come voler bene: questo è il modo per essere felici e realizzati.”

Uno dei suoi desideri è quello di viaggiare tanto, magari tornare a Bali dove ha trovato una forte spiritualità. Ma prima di tutto ciò che sogna è ben più grande: “So che da qui in avanti potrebbero capitarmi cose imprevedibili. Vorrei trovare una missione chiara che mi permetta di esprimermi, e poi vorrei crearmi una famiglia“. E alla fine ammette che è proprio questo quello che vuole più di tutto: avere una moglie e dei figli con cui proseguire la propria vita. E chissà che nel suo futuro non ci sia Erica Martinelli, sua insegnante a Ballando con le Stelle con cui si vocifera di un flirt.