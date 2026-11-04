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IPA Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco

Mercoledì 3 novembre, nello studio di BellaMà su Rai 2, l’aria si è fatta pesante nel giro di pochi minuti. Al centro della scena c’erano Pierluigi Diaco e il suo ospite, Alberto Ravagnani, l’ex prete milanese che tanti di noi hanno conosciuto come il “prete influencer” e che oggi si rimette in gioco sulla pista di Ballando con le Stelle.

Per capire perché quel faccia a faccia abbia colpito così tanto conviene riavvolgere il nastro. Classe 1993, cresciuto a Brugherio, Ravagnani è stato ordinato nel 2018 e durante la pandemia ha radunato migliaia di ragazzi attorno ai suoi video su YouTube e Instagram. A fine gennaio 2026 è arrivato l’annuncio che ha spiazzato fedeli e follower: l’addio al ministero, raccontato poi nel libro autobiografico La scelta. In studio sperava di parlare proprio di questo: il ballo, le pagine scritte e la decisione più sofferta della sua vita.

Intervista Diaco-Ravagnani a BellaMà: le domande sulla vita privata dell’ex prete

La conversazione ha preso presto un’altra direzione. Pierluigi Diaco ha puntato dritto alla vita affettiva del suo ospite, chiedendogli a bruciapelo se provasse attrazione per gli uomini o per le donne. Ravagnani ha risposto di sentirsi attratto dalle donne, aggiungendo subito che quella curiosità gli sembrava senza fondamento. Bastava guardarlo in volto per cogliere quanto fosse imbarazzato.

Il conduttore ha continuato a scavare. Ha ricordato all’ospite che negli anni del sacerdozio la sessualità era rimasta fuori dalla sua vita e ha preteso una risposta secca: aveva già avuto un’esperienza con qualcuno, adesso che è libero? Ravagnani ha cercato di frenarlo, spiegando che su quel terreno chiunque, al suo posto, si sarebbe sentito messo all’angolo.

Diaco ha tirato dritto. Secondo lui chi sceglie di raccontarsi in pubblico, soprattutto dopo un libro tanto personale, deve accettare ogni domanda, anche al confine con lo sgarbo. Ha insistito sull’importanza della franchezza verso chi guarda da casa, suggerendo che quel riserbo servisse soltanto a coltivare un’aura misteriosa per ragioni d’immagine, e ha ripetuto più volte che l’ospite aveva l’obbligo di essere chiaro.

Polemica su Diaco: la reazione dei social e il gelo di Ballando con le Stelle

Sui social la polemica è divampata in poche ore. Tantissimi spettatori hanno trovato quelle domande invadenti e fuori luogo, e in molti si sono domandati dove passi il confine tra curiosità giornalistica e mancanza di rispetto. Il malumore, a quanto trapela, avrebbe raggiunto anche la squadra di Ballando con le Stelle, poco contenta dei modi riservati a uno dei suoi concorrenti.

Ma Pierluigi Diaco ha già acceso discussioni in passato: nel 2023 la sua ramanzina in diretta a una signora del pubblico di BellaMà aveva scatenato critiche durissime, e più avanti, secondo le indiscrezioni, avrebbe tenuto lontana Adriana Volpe dal programma dopo una sua intervista a Verissimo.

In un video pubblicato su YouTube dopo l’addio alla Chiesa, Alberto Ravagnani aveva confessato la fatica di vivere il celibato, ed è lì che Diaco sembra aver cercato il suo appiglio. Però aprire una ferita davanti a tutti richiede tatto, e sui tempi per raccontare il resto dovrebbe avere l’ultima parola soltanto lui. Intanto la gara in pista continua, e la prossima esibizione dell’ex prete avrà addosso gli occhi di tutta Italia.