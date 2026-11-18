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IPA Pierluigi Diaco

Nuovi problemi per Pierluigi Diaco che, dopo la discussa intervista fatta all’ex parroco Ravagnani, continua ad essere al centro delle polemiche. In questo ore infatti l’Agcom ha annunciato di aver aperto un’indagine riguardo proprio l’ospitata del concorrente di Ballando con le Stelle nel programma Bellama’.

“Domande sulla sfera intima dell’ospite”: l’Agcom interviene sul caso Ravagnani

Sotto la lente d’ingrandimento dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) è finita dunque l’intervista fatta da Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, l’ex parroco oggi concorrente di Ballando con le Stelle.

L’ente ha infatti avviato un procedimento con lo scopo di verificare se la Rai ha rispettato gli obblighi che sono previsti dal Contratto di servizio. “Il Contratto di servizio impegna la Rai a un’offerta che rispetti la dignità della persona, anche nei programmi di intrattenimento – si legge in una nota dell’Agcom -. La Rai deve inoltre sensibilizzare conduttori, dipendenti e collaboratori al rispetto dell’integrità e della dignità delle persone”.

L’istruttoria dunque dovrà stabilire “se le modalità con cui è stata condotta l’intervista, e in particolare la riproposizione di domande sulla sfera intima dell’ospite dopo la sua richiesta di non rispondere, siano state conformi agli obblighi del Contratto di servizio sul rispetto della dignità della persona. Sarà inoltre verificato se la Rai abbia adottato le iniziative di sensibilizzazione dei conduttori previste dal Contratto e le cautele che la trasmissione in diretta richiedeva per tutelare l’ospite”.

La verifica inoltre “si svolgerà in contraddittorio con la Rai. Se l’inadempimento sarà accertato, l’Autorità potrà diffidare l’azienda ad adottare misure concrete di formazione e di controllo redazionale per evitare che episodi simili si ripetano, in assenza delle quali potrà essere comminata una sanzione fino al 3% del fatturato”.

L’intervista di Diaco: le domande e le polemiche

Le polemiche intorno all’intervista realizzata a inizio novembre nel corso del programma Bellama’ dunque non sembra destinata a fermarsi. Nello show Rai, Diaco aveva scelto di ospitare Alberto Ravagnani, ex parroco e star dei social, sbarcato nel programma di Milly Carlucci.

Nel corso dell’intervista il conduttore aveva rivolto al suo ospite una serie di domande sulla sua sessualità e aveva continuato a indagare nonostante l’evidente imbarazzo di Ravagnani.

“Sei attratto dagli uomini o dalle donne?”, aveva chiesto Diaco. “Sono attratto dalle donne – era stata la risposta dell’ex prete -, però è una domanda priva di fondamento”. A quel punto il presentatore non si era fermato e aveva aggiunto: “Mi stai dicendo che non hai vissuto la sessualità durante il sacerdozio, ma ora che non sei più prete la stai sperimentando. Non so se l’hai già provata con una persona. Sì o no?”.

Ravagnani dunque aveva ammesso: “Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno scivoloso per chiunque”. Diaco non si era fermato e aveva replicato in modo secco, insistendo ancora: “Hai scelto di esporti pubblicamente, dunque hai il dovere di chiarirci le idee — aveva risposto —. Non credi che, dopo le cose profonde che hai condiviso nel tuo libro, tu meriti domande dirette, al limite della maleducazione?”.