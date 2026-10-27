Stefano De Martino cede il posto ad Aldo: ad Affari Tuoi tutti cambiano ruolo

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IPA Stefano De Martino e Martina a "Affari Tuoi"

Ad Affari Tuoi Stefano De Martino è abituato a tenere le fila del gioco, ma ci sono serate in cui sono i concorrenti a prendersi il centro della scena.

Nella puntata del 27 ottobre, tra le imitazioni del conduttore e tanti momenti di tensione, a divertire sono soprattutto il concorrente Marco, con il suo modo di parlare inconfondibile, e Aldo, che a un certo punto arriva persino a sostituire Stefano nel rituale del mantra.

Stefano De Martino imita Marco, e lascia il suo posto nel mantra

Il bello di Affari Tuoi è anche questo: mentre il Dottore mette alla prova i concorrenti e il tabellone cambia a ogni tiro, Stefano De Martino e Herbert Ballerina trovano spesso il modo di alleggerire la tensione con qualche battuta. E nella puntata del 27 ottobre è Marco a offrire al conduttore un assist irresistibile.

Elettricista lombardo, in gioco con il pacco numero 12 e accompagnato dalla fidanzata Giada, Marco ha un’attitudine e un modo di parlare tutto suo. Una cadenza particolare, che fa pensare quasi ad Adriano Celentano e che incuriosisce subito Stefano. Il conduttore comincia quindi a imitarlo, divertendosi a riprenderne cadenza e tono anche nel parlare con il Dottore.

Il siparietto si inserisce in quel gioco di complicità che il conduttore e Herbert costruiscono spesso con chi arriva in studio: piccole parentesi che fanno respirare la partita e permettono ai concorrenti di mostrarsi anche al di là delle scelte dei pacchi.

Ma Marco non è l’unico a lasciare il segno. A rubare la scena ci pensa anche Aldo, concorrente del Lazio, impossibile da non notare per via dei suoi lunghissimi baffi.

Aldo diventa uno dei personaggi più seguiti della serata, e, a un certo punto, si ritrova persino al posto di Stefano De Martino. È lui a fare il mantra, il rituale con cui il conduttore accompagna la partita nei momenti di maggiore tensione. E la sua versione sembra portare fortuna: poco dopo, dal tabellone escono finalmente i 10 euro.

Il concorrente del Lazio non si limita però a prendere in prestito il ruolo del conduttore. Con i suoi baffi lunghissimi e la voglia di stare al gioco, si lascia coinvolgere anche in un ballo con Martina Miliddi quando i concorrenti si ritrovano al centro dello studio per festeggiare l’uscita dai giochi dello zero.

“Affari Tuoi”, anche Martina ha un (nuovo) ruolo speciale

E se Aldo ha potuto provare l’ebbrezza di fare il mantra di De Martino, in questa puntata anche Martina Miliddi non si è limitata al suo ruolo di ballerina.

Dopo aver ballato prende infatti posto dietro al pacco numero 6, la Puglia, che per tutta la serata era rimasto vuoto. Al momento di aprirlo, è lei a presentarsi. “La concorrente non c’è per motivi lavorativi, ma torna”, spiega Stefano prima di farle aprire il pacco.

Affari Tuoi, la partita di Marco e Giada

Per Marco, intanto, la partita si rivela più complicata del previsto. L’elettricista lombardo comincia con il pacco numero 12 e, dopo un primo tiro da 200 euro, trova subito 200mila euro. Seguono i 20mila e i 30mila: quattro dei primi sei tiri intaccano così la parte più ricca del tabellone.

Il sesto pacco, con appena 100 euro, dà un po’ di respiro. Il Dottore prova a tentare Marco con un’offerta da 20mila euro, ma lui rifiuta. La situazione peggiora quando il pacco del Lazio rivela i 300mila euro, il premio più alto in gioco.

Marco decide allora di affidarsi a Giada per le scelte successive. Lei sembra avere un buon fiuto e trova il pacco Ballerina e quello da 20 euro. Quando il Dottore propone un cambio, Marco accetta e lascia il 12 per il 10: una decisione fortunata, perché nel pacco iniziale c’erano zero euro.

La partita, però, continua a perdere pezzi importanti: escono anche i 15mila e i 50mila euro. Il Dottore propone un altro cambio, ma questa volta Marco rifiuta. Dopo l’uscita di Tommasino, sul tabellone restano il pacco nero, una manciata di pacchi blu e 75mila euro.

Il Dottore torna alla carica con un ennesimo cambio, ma questa volta Marco decide di rifiutare. Sul tabellone restano ormai soltanto 75mila euro e 50 euro: una situazione che rende la scelta finale ancora più delicata.

Arriva così una nuova proposta, questa volta da 26mila euro. Marco e Giada si prendono il tempo per riflettere, consapevoli che la partita è arrivata a un bivio. Dopo aver valutato le possibilità rimaste, alla fine accettano l’offerta del Dottore e scelgono di portare a casa la cifra sicura. Una scelta che si rivela indovinata, perchè nel pacco 10 c’erano 50 euro.