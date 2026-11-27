Erica Martinelli è la ballerina di Ballando con le Stelle che ha stregato l'ex parroco Alberto Ravagnani.

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IPA Erica Martinelli

Erica Martinelli e Alberto Ravagnani sono sempre più vicini. La ballerina e il concorrente di Ballando con le Stelle nelle ultime settimane sono apparsi particolarmente legati, fra sguardi complici e indiscrezioni su una possibile nuova coppia.

Chi è Erica Martinelli

Classe 1996, Erica Martinelli ha coltivato la passione per la danza sin da quando era giovanissima. Aveva otto anni quando ha iniziato a studiare in modo professionale sia danza classica che moderna, specializzandosi infine nei balli latino-americani.

Talento, costanza e sacrifici le hanno permesso con gli anni di raggiungere obiettivi importanti. Dal 2011 al 2013 ha preso parte ai Campionati Italiani, arrivando in finale e conquistando ben due medaglie. Nel 2015 è diventata una star internazionale, entrando nella compagnia Burn the Floor e girando il mondo con spettacoli importanti.

Pochi lo sanno, ma dietro il successo di Erica c’è anche Natalia Titova, celebre ballerina del programma Rai, che, come raccontato da Erica, le avrebbe permesso di studiare danza.

“Mamma mi fece fare un provino per essere ammessa – ha rivelato -. Fui presa, ma non potevamo permettercelo: la danza è molto costosa. Allora Natalia andò da lei e le disse: “A Erica ci penso io, lei non si preoccupi, anzi, grazie per aver dato a sua figlia questa opportunità”. Natalia mi ha lanciata e la ringrazierò sempre”.

Nel 2024 la carriera di Erica ha subito una nuova svolta. La ballerina infatti è approdata a Ballando con le Stelle, gareggiando nello show di Milly Carlucci in coppia con Furkan Palali, attore turco diventato famoso in Italia per aver recitato nella serie tv Terra Amara. L’anno successivo la ballerina è tornata nuovamente in pista, ballando con Rosa Chemical. Infine nel 2026, Erica Martinelli è tornata sulla pista di Ballando con le Stelle in coppia con l’ex prete Alberto Ravagnani.

La vita privata di Erica Martinelli

Nonostante sia un personaggio televisivo, Erica Martinelli ha sempre protetto la sua privacy. La ballerina ha confidato di aver sofferto molto per aver detto addio a Luca, ballerino con cui ha formato una coppia per quindici anni. In passato si era parlato anche di una storia d’amore della ballerina con Furkan Palali, in coppia con lei nello show di Rai Uno. I due però non hanno mai confermato nè smentito la relazione.

L’insegnante di danza e coreografa non ha mai nascosto di aver creato un rapporto speciale con Alberto Ravagnani. I due hanno costruito, puntata dopo puntata e allenamento dopo allenamento, un legame unico, tanto che in tanti sono convinti che fra i due sia nato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Qualche tempo fa la ballerina aveva raccontato il loro legame nato nel backstage della trasmissione. “Resto stupita della sua ingenuità, ignora tante cose della vita… Ma c’è da capirlo… – aveva raccontato -. Alberto non è un bacchettone. Si è affidato a me. Se lo abbraccio, lui mi abbraccia. Sta imparando a conoscersi, anche attraverso di me. E poi parliamo delle nostre vite, parliamo tanto. C’è un mondo e abbiamo tante cose in comune”.

“La prima volta che l’ho visto in sala prove mi sono presentata senza farmi problemi – aveva aggiunto -, con un corpetto nero di pelle, la gonna cortissima, le calze nere e gli sono corsa incontro, saltandogli al collo. Non so, con lui sono così affettuosa, mi viene naturale”.