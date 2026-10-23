Anna Safroncik è una delle protagoniste di "Ballando con le Stelle 2026" e ha raccontato di avere una madre étoile. Chi è Lilia Tchapkis

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IPA Anna Safroncik e la madre Lilia Tchapkis

Tra il pubblico dello studio, una signora dal portamento impeccabile segue ogni passo di Anna Safroncik, che avrebbe voluto tanto imparare a ballare prima di finire in sala con Leonardo Lini. Si chiama Lilia Tchapkis ed è la mamma di Anna Safroncik: ex ballerina classica, insegnante instancabile, donna che ha attraversato l’Europa con una figlia per mano e una valigia piena di sogni.

Grazie a Ballando con le Stelle 2026 il pubblico di Rai 1 ha imparato a riconoscerla e a emozionarsi insieme a lei. Dietro quella presenza discreta si nasconde una storia fatta di grandi palcoscenici, scelte coraggiose e una ferita ancora aperta che si chiama Ucraina.

Lilia Tchapkis prima ballerina a Kiev: la carriera della madre di Anna Safroncik

Nata a Kiev, Lilia Tchapkis ha consacrato alla danza classica gli anni più intensi della sua vita. Per circa diciassette anni ha brillato al Teatro dell’Opera Nazionale di Kiev come prima ballerina, poi il talento l’ha portata a Odessa e in tournée da solista sui palcoscenici internazionali più prestigiosi.

Viene facile immaginare la piccola Anna in quegli anni, addormentata tra costumi di tulle e scarpette da punta. L’attrice è cresciuta tra camerini e sipari, con la musica sempre in sottofondo: il papà, Eugenio Safroncik, è tenore e docente di canto all’università di Kiev. È stata proprio Lilia a farle muovere i primi passi di danza, quando la bambina era ancora piccolissima. Con due genitori così, il debutto sul palco a quattro anni appare quasi naturale.

Lilia Tchapkis oggi, tra la scuola di danza ad Arezzo e Ballando con le Stelle

Nel 1992, chiuso il matrimonio, Lilia ha preso la decisione più coraggiosa di ricominciare in Italia con Anna, ancora ragazzina. Madre e figlia hanno messo radici ad Arezzo, dove Lilia ha aperto una scuola di danza che porta il suo cognome, diventata negli anni un punto di riferimento per tante allieve. Proprio lì ha trasmesso a intere generazioni di ragazze il rigore e la poesia della scuola ucraina.

In Toscana ha trovato anche un nuovo amore e ha avuto una seconda figlia, Vittoria Chapkis Gargiani, oggi ballerina e coreografa: in questa casa il talento passa di mano come un gioiello prezioso.

Le radici ucraine restano vive. Nel febbraio 2022, nei giorni dell’invasione russa, Lilia è scesa in piazza ad Arezzo per una manifestazione di solidarietà e, in lacrime, ha raccontato delle bombe cadute vicino alla casa dell’ex marito a Kiev, dove era stato colpito un piccolo presidio sanitario per bambini.

Oggi la loro complicità arriva in prima serata. Annunciando il suo ingresso a Ballando con le Stelle 2026, Anna ha confessato di adorare il ballo senza averlo mai imparato, unica eccezione in una famiglia di danzatori, e ha dedicato l’avventura proprio alla mamma.

Il percorso con il maestro Leonardo Lini è stato un’altalena di emozioni: voti generosi, giudizi severi, tensioni in sala prove e perfino un attacco di panico. Nella serata più difficile Lilia, in studio, si è alzata in piedi per lei, e Anna ha ammesso commossa che la mamma resta sempre dalla sua parte.

Ogni volta che le telecamere la inquadrano, la madre di Anna Safroncik sorride con la stessa grazia di quando gli applausi erano tutti per lei. E chissà che Anna riesca a regalarle, prima della finale, il ballo più bello di tutti.