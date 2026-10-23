Ballando con le Stelle, Anna Safroncik offende di nuovo Leonardo Lini. Lui replica con ironia

Nuove tensioni a Ballando con le Stelle tra Anna Safroncik e Leonardo Lini. L'attrice si sfoga e lo offende, lui replica sui social con una foto ironica

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IPA Anna Safroncik e Leonardo Lini

Una coppia tanto bella quanto tormentata. Quella formata da Anna Safroncik e Leonardo Lini sta decisamente movimentando l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo le tensioni esplose durante l’ultima puntata del dancing show e il tentativo di riconciliazione, un nuovo episodio rischia di riaccendere lo scontro. A riportare a galla i dissapori è Ballando Segreto, il format disponibile su RaiPlay che mostra quanto accade dietro le quinte del programma. Le telecamere hanno immortalato un durissimo sfogo dell’attrice nei confronti del suo maestro di ballo. Parole che non sono passate inosservate e alle quali il ballerino ha deciso di rispondere sui social, scegliendo un’arma decisamente inaspettata: l’ironia.

Ballando con le Stelle, Anna Safroncik contro Leonardo Lini

Il rapporto tra Anna Safroncik e Leonardo Lini continua a essere uno dei più complicati di Ballando con le Stelle. Le incomprensioni tra l’attrice e il suo insegnante, già emerse durante le precedenti puntate, sembravano essersi attenuate dopo un confronto voluto da Milly Carlucci. In quell’occasione, l’ucraina aveva riconosciuto alcuni dei propri errori, ammettendo anche quanto fosse insolito per lei ritrovarsi nel ruolo di allieva di un ragazzo molto più giovane.

Anna, nata nel 1981, ha 45 anni, mentre Leonardo, classe 1998, ne ha 28. Una differenza d’età che, secondo quanto raccontato dalla protagonista di tante fiction di successo, avrebbe contribuito a rendere più difficile il loro rapporto professionale.

Ma le immagini diffuse nella nuova puntata di Ballando Segreto raccontano una situazione tutt’altro che serena. Subito dopo l’esibizione di sabato sera, Anna Safroncik si è lasciata andare a un duro sfogo con Eugenio Finardi, lamentando il comportamento del suo maestro durante le prove.

“Che figuraccia che ho fatto, io sono un cyber e riesco sempre in tutto. Qua nessuno lo sa, ma era tutta la settimana che mi godevo il ballo e lui mi ha massacrato tutti i giorni”, ha dichiarato visibilmente amareggiata.

Anna ha poi accusato Leonardo di averle tolto entusiasmo e serenità durante gli allenamenti: “Appena mi vedeva col sorriso, me lo toglieva. È una persona che deve per forza abbassare gli animi: devi lavorare, sudare, stare male e soffrire perché se sei felice non va bene. Ecco, ora ha ottenuto il risultato”.

Anna Safroncik offende Lini: “È una testa di legno”

A far precipitare ulteriormente la situazione è stato il confronto con un’altra coppia di Ballando con le Stelle, quella formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Anna Safroncik ha raccontato di aver ascoltato una conversazione tra i due, rimanendo particolarmente colpita dall’atteggiamento incoraggiante del ballerino nei confronti della sua allieva.

“L’altro giorno ho sentito Nikita che diceva ad Aurora: ‘Per me l’importante è che tu sia serena sempre, col sorriso vedrai che andremo benissimo e vinceremo’”.

Una frase che avrebbe accentuato la sua delusione per il rapporto con Leonardo Lini. L’attrice non ha nascosto il desiderio di avere accanto un insegnante capace di trasmetterle maggiore tranquillità. “Ma magari ce l’avessi io un maestro così, ho un maestro che è una testa di legno, è una testa di legno!”, ha esclamato.

Un’espressione decisamente poco lusinghiera, pronunciata a caldo dopo una serata particolarmente difficile. Le telecamere di Ballando Segreto hanno però raccolto anche la versione di Leonardo Lini. Il ballerino, confidandosi proprio con la figlia di Michelle Hunziker, ha mostrato un atteggiamento molto più disteso, evitando di alimentare ulteriormente le polemiche.

“Se non mi considera più per il resto della serata? Eh, che ne so, che ci posso fare. Io la prendo in maniera sportiva perché i giudici hanno detto la verità, se vedevano le prove di ieri sera ci davano un 9, ma oggi è andata così”.

Una risposta che evidenzia due modi molto diversi di vivere la competizione: da una parte la delusione e la rabbia dell’attrice, dall’altra il tentativo del maestro di ridimensionare quanto accaduto.

Leonardo Lini risponde ad Anna Safroncik sui social

Successivamente Leonardo Lini ha deciso di concedersi una piccola rivincita. E lo ha fatto senza attaccare direttamente la sua partner, ma trasformando l’offesa ricevuta in uno scherzo.

Dopo aver condiviso lo sfogo di Anna, il ballerino ha postato sul suo account social una sua immagine realizzata con l’intelligenza artificiale, nella quale appare proprio con la testa di legno. Ad accompagnare la fotografia, una didascalia dal tono sarcastico: “La mia dolcissima partner che mi dà della testa di legno”.

Non contento, Leonardo ha pubblicato anche una seconda story, scrivendo semplicemente: “Io con la testa di legno”. Una replica ironica che sembra voler sdrammatizzare una situazione diventata sempre più complicata.

E mentre le altre coppie continuano a lavorare per migliorare le proprie performance, per Anna e Leonardo la sfida più difficile sembra essere un’altra: riuscire a trovare un equilibrio.

Il rischio è di finire come Angelo Madonia e Federica Pellegrini nel 2024, con il primo allontanato dalla produzione di Ballando con le Stelle e la Divina costretta a ripiegare su Pasquale La Rocca. Ma, almeno per il momento, non resta che attendere la prossima puntata del varietà.