Anna Safroncik racconta l’incidente in pista a Ballando: il panico e le parole di Leonardo Lini

Anna Safroncik racconta a Ballando Segreto cosa è successo durante l'incidente in pista con Leonardo Lini. E spunta un audio

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IPA Anna Safroncik e Leonardo Lini

A Ballando Segreto, Milly Carlucci racconta il dietro le quinte dell’episodio che sabato scorso ha visto protagonisti Anna Safroncik e Leonardo Lini. L’attrice infatti, scesa in pista per esibirsi, ha avuto un piccolo incidente: la spallina dell’abito di Anna ha ceduto proprio mentre stava ballando. In televisione i telespettatori non hanno capito bene cosa stesse accadendo e hanno solamente notato la difficoltà della concorrente, impegnata a tenere le braccia basse, mentre si muoveva, per evitare di far scivolare il vestito rotto.

L’audio segreto di Anna Safroncik e Leonardo Lini

Ballando Segreto, il format che svela le verità nascoste e i retroscena di Ballando con le Stelle, ci ha però rivelato qualcosa di più. Anna Safroncik ha infatti commentato l’incidente insieme a Leonardo Lini, suo maestro di ballo nello show di Milly Carlucci.

“Leo, io in quel momento pensavo a tutto tranne che ai passi, eppure il ballo è finito senza che me ne accorgessi”, ha spiegato l’attrice e Leonardo Lini ha riconosciuto la sua grande bravura nel mantenere la calma. “È stata brava a portarlo fino alla fine”, ha spiegato.

Anna Safroncik, nonostante il problema con il vestito, è riuscita a continuare a esibirsi, mostrando tutta la sua determinazione, una forza che però è arrivata anche grazie al sostegno del suo maestro. A rivelarlo un audio, svelato da Milly Carlucci, catturato dai microfoni accesi durante la puntata in diretta.

Nell’audio sentiamo Anna Safroncik in preda a panico dopo aver scoperto che la bretella del suo vestito ha ceduto. “Amore sono nuda – dice -. Come facciamo? Leo non si può fare”. A quel punto lui prova a calmarla e dice con fermezza: “Tieni, tieni, stai con me”, invitandola a continuare a ballare.

Una esibizione conclusa comunque, nonostante il problema, e apprezzata dal pubblico, ma non dalla giuria, che non ha perdonato alla coppia alcuni errori. In particolare Carolyn Smith ha dato 5 alla performance.

“Del ballo hai perso la prima parte, i passi li hai persi, Leonardo ha cercato in ogni modo di farti rientrare nella coreografia però ormai eri in panico – ha spiegato -. Non posso perdonare il discorso del tempo a questo punto della gara”.

Il legame a Ballando di Leonardo Lini e Anna Safroncik

L’episodio dimostra, ancora una volta, la forza di questa coppia che, nel corso della sua avventura a Ballando con le Stelle, ha vissuto non pochi scossoni. Solo qualche settimana fa Leonardo Lini e Anna Safroncik erano arrivati allo scontro.

Dopo una serie di commenti negativi e performance che non erano piaciute alla giuria, Anna aveva affermato di non sentire più il sostegno del suo insegnante di ballo.

“È il mio partner di ballo, attraverso i suoi occhi vedo quello che stiamo facendo. È difficile quando non c’è l’altro – aveva detto l’attrice -. Non funziona la relazione di dialogo, non lo sento più. Quando si balla insieme, almeno nel tango, io lo sentivo”.

Poco dopo erano arrivate le scuse e le lacrime. “Mi sono sentita di aver tradito Leonardo, di aver tradito il pubblico -, aveva detto, parlando dell’errore in una performance sempre a Ballando Segreto -. Sono spaventata dall’errore, è un percorso che devo fare, voglio affrontare questo problema”.