IPA Anna Safroncik

Qualcosa è andato storto tra Anna Safroncik e il suo Maestro Leonardo Lini. Fino alla terza puntata hanno dimostrato il loro feeling, ma qualcosa si è effettivamente “spezzato”: non è stata una settimana facile per l’attrice, e l’esibizione non è stata delle migliori, in effetti. La Safroncik si è un po’ persa, e la giuria non è stata molto clemente con lei: le hanno riconosciuto il talento e la bravura, ma è giunto il momento di fare un passo in più. Ecco cosa è successo.

Anna Safroncik in crisi a Ballando con le Stelle

Il pubblico si è alzato in piedi per lei (inclusa la sua meravigliosa mamma), ma quella che è appena trascorsa non è stata una settimana facile per Anna Safroncik. Anzi. Non si aspettava di essere la prima a ballare, e sin da subito sono stati raccontati i momenti di tensione affrontati durante la settimana. L’attrice e il suo Maestro Leonardo Lini hanno entrambi due caratteri forti, ma lui è convinto di un aspetto: “Tu sei da dieci e ti stai accontentando”.

La Safroncik non si è detta d’accordo con le sue parole, che non ha del tutto apprezzato: “Quando tu mi dici che sono da dieci lo prendo come un incentivo, ma è un complimento al mio potenziale, non a quello che ti do”. Durante l’esibizione nella puntata del 17 ottobre 2026 a Ballando con le Stelle si è un po’ persa all’inizio, e non ha dato il suo meglio, evidentemente provata dalle emozioni dei giorni scorsi e da una prima crepa nel rapporto con il suo Maestro.

Non a caso, ha detto “almeno lei mi sostiene” dopo aver ricevuto l’incoraggiamento dalla mamma, presente in studio. La prima a “stroncarla” è stata Barbara D’Urso, che ha già dimostrato di essere diretta e tagliente, ma soprattutto onesta nei giudizi: “Mi aspettavo qualcosa di più. Sei pesante”. Una critica che però ha un fondo di verità, e infatti la Safroncik si è detta “demotivata”. La D’Urso ha cercato di comprendere subito i motivi dietro al suo malessere, e la Safroncik ha spiegato di sentirsi così: “Io ero felice le prime settimane, lavoravo sodo, mi facevo male ovunque, nonostante le mie lamentele, andavo sull’onda dell’emozione. Adesso mi sento martellata”.

Il parere di Leonardo Lini

A prendere la parola è stata poi Carolyn Smith, che ha subito sostenuto il ballerino: “Lui è lì per aiutarti, e tu non glielo stai lasciando fare. Hai sbagliato coreografia, hai perso un pezzo”. Si è aggiunto Ivan Zazzaroni, altrettanto duro con la Safroncik: “Non avevo mai sentito una demotivata alla terza puntata”. Al momento, ed è abbastanza evidente, non sta funzionando il dialogo: “Non riesco a capire i suoi gesti”, ha ammesso l’attrice.

Anche Leonardo Lini ha preso la parola: “Io voglio essere positivo, abbiamo avuto una settimana un po’ complicata, però abbiamo parlato. Facciamo un po’ fatica, io sono molto rigido”. Ma Anna Safroncik la vede in un altro modo: “A modo mio avevamo preso voti alti, a modo tuo vedi come siamo finiti“. Si è incrinata la fiducia, ma in sua difesa è accorsa Simona Ventura: “Tu hai qualcosa dentro, dei nodi da sciogliere, questi nodi vanno sciolti anche combattendo con il tuo partner”. I giudici, in ogni caso, sono stati implacabili: Zazzaroni ha dato 5, Matano 6, Smith e D’Urso 4 e Mariotto 3.