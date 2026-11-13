Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 16 novembre 2026: Riccardo affronta la sua dipendenza

Ufficio Stampa Rai Umberto Guarnieri ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 51. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 novembre.

Nella puntata precedente

Nella puntata del 13 novembre, Lia ottiene dalla madre il permesso di frequentare Carmine, ma Matteo la invita a essere prudente. Mimmo scopre che la torta gelato preparata con Michelino è stata servita ai soci del Circolo; per rimediare, Rebecca ne fa arrivare un’altra in Caffetteria. Diana partecipa alla creazione degli abiti che lei e Carla indosseranno il giorno della mostra, mentre Iacopo legge qualcosa che lo turba. Umberto fa di tutto per rintracciare Nicoletta. Marcello, invece, chiama Adelaide per aiutare Riccardo.

Anticipazioni della puntata del 16 novembre 2026

Roberto propone di realizzare un calendario con le fotografie dei dipendenti del Paradiso per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma Elisa chiede di non essere inclusa. Irene decide di non accompagnare Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco, ma sarà costretta a cambiare idea. Umberto riesce a ottenere un’informazione importante su Nicoletta; per Riccardo, la notizia diventa un buon motivo per affrontare il problema della sua dipendenza.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.