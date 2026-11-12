Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 novembre 2026: Adelaide interviene per aiutare Riccardo

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è arrivata alla puntata numero 50. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 novembre.

Nella puntata precedente

Le Veneri scoprono che Mirella vuole trascorrere il compleanno al lago con Michelino e organizzano un piano per attirarla in Caffetteria l’indomani. Una conversazione amichevole tra Mimmo e Rebecca viene interrotta dall’arrivo di Filippo, e Burgio si sente subito messo da parte. Per Lia arriva il momento di dire alla madre che suo padre si trova a Milano. Riccardo ammette di aver preso ancora delle pillole e Marcello capisce che l’amico non può affrontare il problema da solo.

Anticipazioni della puntata del 13 novembre 2026

Lia ottiene dalla madre il permesso di frequentare Carmine, ma Matteo la invita a essere prudente. Mimmo scopre che la torta gelato preparata con Michelino è stata servita ai soci del Circolo; per rimediare, Rebecca ne fa arrivare un’altra in Caffetteria. Diana partecipa alla creazione degli abiti che lei e Carla indosseranno il giorno della mostra, mentre Iacopo legge qualcosa che lo turba. Umberto fa di tutto per rintracciare Nicoletta. Marcello, invece, chiama Adelaide per aiutare Riccardo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.