Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 26 ottobre 2026: Marta spaventata dalla sua nuova vita

Ufficio stampa Rai Marta, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. L’appuntamento è con la puntata numero 36. Ecco le anticipazioni di lunedì 26 ottobre.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di venerdì 23 ottobre per rilanciare il corner di Delia, Matteo propone un incentivo in più, oltre alle acconciature. Roberto non è convinto della tuta-chic ideata da Botteri per la nuova collezione, ma Marcello gli suggerisce di fidarsi dell’intuito dello stilista. Mimmo sorprende Rebecca con un dolce speciale. Per salvare Riccardo dal tracollo, Adelaide mette in gioco i suoi soldi e si assicura che Umberto sappia gestire la situazione. Intanto, le ricerche di Borghi sui movimenti bancari dei Guarnieri lasciano Carla con molti dubbi. Dopo aver ricevuto una notizia inaspettata, Marta confida alla zia il motivo dei suoi malori.

Anticipazioni della puntata del 26 ottobre 2026

Umberto cerca di rimediare all’errore di Riccardo, che vuole però tirarsi fuori dall’affare dei fast-food avviato con Carla. Marcello teme che la mancanza di risorse finanziarie del Paradiso dipenda dal contratto che ha firmato con la compagnia delle navi da crociera e, per questo, prende una decisione drastica. Il ritorno di Ciro da Firenze porta nuove tensioni in casa Puglisi: Concetta è costretta ad affrontare da sola il problema con Agata. Intanto, Lia si apre con Matteo e gli parla del rapporto con suo padre. Spaventata dalla nuova vita che l’aspetta, Marta trova accoglienza e conforto tra le braccia di Adelaide.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.