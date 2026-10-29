Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 30 ottobre 2026: una grande emozioni travolge il Paradiso

Ufficio stampa Rai Marta e Odile, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 40. Ecco le anticipazioni di venerdì 30 ottobre.

Nella puntata precedente

Nella puntata di giovedì, Carla mostra la propria vulnerabilità nello scontro con Umberto e Adelaide. Di fronte alla situazione, Borghi invita i figli a stare accanto alla madre. Il suggerimento di Iacopo mette Simona davanti a una scelta lavorativa importante; lei riesce inoltre ad aprirsi con Valter e a raccontargli un trauma del passato. Grazie all’aiuto di Riccardo, il Paradiso può risolvere il problema con la compagnia delle navi da crociera e Marcello non sarà costretto a vendere la Caffetteria. Intanto, Marta fa una richiesta importante ad Adelaide, sancendo la loro definitiva riconciliazione.

Anticipazioni della puntata del 30 ottobre 2026

Carla scopre che Adelaide partirà per Roma e punta già a obiettivi più alti. Lia è triste per essere arrivata seconda, dopo Irene, nella gara alle maggiori vendite, ma Matteo riesce a regalarle un sorriso. Marcello propone a Roberto il nome di un nuovo direttore commerciale per il Paradiso. A Villa Guarnieri si vive una grande emozione per la partenza di Adelaide e Marta.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.