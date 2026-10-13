Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 14 ottobre 2026: la scelta più difficile per Adelaide

Ufficio Stampa Rai Adelaide di Sant'Erasmo, Il paradiso delle signore

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 28. Ecco le anticipazioni di mercoledì 14 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata di martedì 13 ottobre, avevamo lasciato così i nostri protagonisti. Marta mette da parte il rancore nei confronti di Adelaide e le chiede di intervenire per aiutare Riccardo. Mimmo ripiomba nelle pene d’amore per via della lettera di Agata e rifiuta un’offerta di lavoro di Rebecca. Le Veneri notano che Concetta è in difficoltà e trovano una soluzione per aiutarla. Il piano della GMM di impegnarsi nel prêt-à-porter rischia di mettere in crisi il rapporto tra Odile e Matteo.

Anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2026

Barbara è costretta a studiare in Caffetteria e Johnny propone a Irene di aiutarla a trovare un’altra sistemazione. Elisa scopre che Le Veneri stanno aiutando Concetta di nascosto e ha una reazione che sorprende tutte: sceglie di mettersi in gioco e salvare la situazione. Adelaide teme che dietro la crisi di Riccardo ci sia una ricaduta nella droga e mette al corrente Marta di una decisione che ha preso per fugare ogni dubbio sulla tossicodipendenza del nipote.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2026.