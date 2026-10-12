Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 ottobre 2026

Tensione in azienda e scontro politico e personale per il controllo del Circolo: trame de "Il paradiso delle signore" dal 12 al 16 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 12 al 16 ottobre. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana passata ha visto il coronamento di un sogno e la pressione di scelte economiche complesse: Delia e Gianlorenzo Botteri hanno superato intoppi burocratici prima delle nozze grazie a un’idea di Irene e al sostegno del grande magazzino, con una celebrazione finale intensa. Nel frattempo Marcello è stato schiacciato dalle conseguenze di un contratto sbagliato con la compagnia di crociere, ma ha trovato un po’ di sollievo grazie all’aiuto di Valeria.

La presenza di Cesare in veste di avvocato ha agitato i rapporti interni, soprattutto quelli che riguardano Elisa e Valter. In Galleria, Lia ha spronato Simona a non abbandonare la danza, con l’intervento protettivo di Valter. Sul fronte Guarnieri, Riccardo ha dovuto rivedere i piani imprenditoriali dopo l’esclusione del finanziamento di Umberto, cercando nuovi soci mentre la famiglia gli è intorno. Intanto Carla è emersa come potenziale investitrice, suscitando i sospetti di Adelaide e modificando gli equilibri del Circolo.

La scorsa settimana ha anche confermato tensioni e piccoli segreti che alimentano le trame: Diana ha iniziato a muoversi al Circolo per cercare un lavoro dopo lo scontro con la madre, mentre la crisi coniugale di Riccardo e Nicoletta è venuta a galla tra confessioni e telefonate, lasciando emergere che non tutto è stato ancora rivelato. Le dinamiche tra i personaggi hanno preparato il terreno per nuove alleanze e contese nelle puntate seguenti.

Anticipazioni della settimana dal 12 al 16 ottobre

Lunedì 12 ottobre 2026

Puntata 26: Per salvare la GMM Iacopo propone di far virare l’azienda sul prêt-à-porter popolare, soluzione che potrebbe però andare in contrasto con il Paradiso. Umberto vorrebbe rendere pubblica la paternità di Odile, ma non trova consensi in famiglia. Riccardo chiede a Diana di mantenere il segreto su quanto gli ha confidato involontariamente. Lia chiede aiuto a Matteo per cercare suo padre. Mimmo nasconde una lettera di Agata, mentre Concetta confessa a Ciro di aver perso i prototipi di Botteri. Carla è determinata a dichiarare guerra ad Adelaide.

Martedì 13 ottobre 2026

Puntata 27: Marta mette da parte il rancore verso Adelaide e le chiede di intervenire per aiutare Riccardo. Mimmo ripiomba nelle pene d’amore a causa della lettera di Agata e rifiuta un’offerta di lavoro di Rebecca. Le Veneri notano le difficoltà di Concetta e trovano una soluzione per aiutarla. Il piano della GMM di puntare sul prêt-à-porter rischia di incrinare il rapporto tra Odile e Matteo.

Mercoledì 14 ottobre 2026

Puntata 28: Barbara è costretta a studiare in Caffetteria e Johnny propone a Irene di aiutarla a trovare un’altra sistemazione. Elisa scopre che le Veneri stanno aiutando Concetta di nascosto e, sorpresa, decide di mettersi in gioco per salvare la situazione. Adelaide teme che la crisi di Riccardo sia legata a una ricaduta nella droga e informa Marta di una decisione presa per fugare ogni dubbio sulla tossicodipendenza del nipote.

Giovedì 15 ottobre 2026

Puntata 29: Mimmo non può accettare l’offerta di lavoro di Rebecca al Circolo, mentre a Marcello sembra un’occasione persa. Odile tenta una strada alternativa per salvare la GMM, più rischiosa rispetto al prêt-à-porter proposto da Iacopo. Elisa assiste all’imbarazzo di Cesare quando vede Irene e Johnny insieme. Nel frattempo gli abiti di Botteri sono salvi e il Paradiso ritrova il valore della comunità. Marta e Adelaide aspettano l’esito del test antidroga di Riccardo, pronte a gestire qualsiasi esito.

Venerdì 16 ottobre 2026

Puntata 30: Ciro combina un guaio con la lavatrice e rischia di arrivare in ritardo per preparare il pranzo al Circolo. Johnny e Irene devono affrontare difficoltà economiche, perché Delia al rientro dal viaggio di nozze lascerà l’appartamento. Odile espone una nuova strategia per la GMM, ma i Corsi sono contrari. Carla sorprende Diana in Caffetteria: messa alle strette, Diana rivela un segreto che potrebbe tornare utile alla madre nella guerra contro Adelaide. Il test antidroga scagiona Riccardo, ma rimangono dubbi non chiariti.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Rilancio aziendale e scontro di visioni: la GMM è al bivio tra il prêt-à-porter popolare proposto da Iacopo e una strategia alternativa di Odile, una scelta che mette in tensione i rapporti dentro l’azienda e rischia di indebolire l’immagine del Paradiso.

Segreti familiari a rischio di uscita: la possibile rivelazione della paternità di Odile da parte di Umberto alimenta nervosismo in famiglia e potrebbe avere ripercussioni personali e pubbliche.

Dubbi sulla stabilità di Riccardo: la crisi di Riccardo, tra confidenze a Diana e alla moglie, e il sospetto di Adelaide su una ricaduta, diventano una trama centrale che coinvolge Marta, Adelaide e chi sta cercando di proteggerlo.

Ricerca di identità e legami spezzati: Lia prosegue nella ricerca del padre con l’aiuto di Matteo, aprendo possibili sviluppi emotivi e ricongiungimenti.

Amori e lettere che complicano le vite: la lettera di Agata riporta Mimmo in crisi sentimentale e influenza le sue scelte lavorative e personali.

Il rischio per i Botteri e la solidarietà delle Veneri: i prototipi di Botteri sono a rischio, ma l’intervento delle Veneri e di personaggi come Concetta e Elisa enfatizza il valore della collaborazione all’interno del Paradiso.

La guerra tra Carla e Adelaide: lo scontro politico e personale per il controllo del Circolo e dell’influenza sociale continua a creare mosse strategiche e colpi di scena che coinvolgono Diana e Umberto.

Problemi pratici che evocano temi quotidiani: piccoli guai domestici come la lavatrice di Ciro e le difficoltà abitative di Johnny e Irene mettono in luce le fragilità economiche dei personaggi e la necessità di trovare soluzioni comuni.