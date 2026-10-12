Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 ottobre 2026: la lettere di Agata fa soffrire Mimmo

Mimmo ripiomba nelle pene d’amore per via della lettera di Agata, Marta mette da parte il rancore nei confronti di Adelaide: trama de "Il paradiso delle signore" del 13 ottobre 2026

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Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 ottobre 2026: la lettere di Agata fa soffrire Mimmo
Ufficio stampa Rai
Mimmo, "Il paradiso delle signore"
Chi è Agata nella serie? Quali sono i temi principali della soap? Come è ambientata la storia a Milano?

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 27.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente i lunedì 12 ottobre per salvare la GMM Iacopo propone di far virare l’azienda sul prêt-à-porter popolare, ma questo significherebbe andare in contrasto con il Paradiso. Umberto vorrebbe rendere pubblica la paternità di Odile, ma non trova parere favorevole in famiglia. Riccardo chiede a Diana di non rivelare a nessuno quanto lui involontariamente le ha confidato. Lia chiede aiuto a Matteo per cercare suo padre. Mimmo nasconde una lettera di Agata, mentre Concetta confessa a Ciro di aver perso i prototipi di Botteri. Carla è determinata a dichiarare guerra ad Adelaide.

Anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2026

Marta mette da parte il rancore nei confronti di Adelaide e le chiede di intervenire per aiutare Riccardo. Mimmo ripiomba nelle pene d’amore per via della lettera di Agata e rifiuta un’offerta di lavoro di Rebecca. Le Veneri notano che Concetta è in difficoltà e trovano una soluzione per aiutarla. Il piano della GMM di impegnarsi nel prêt-à-porter rischia di mettere in crisi il rapporto tra Odile e Matteo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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