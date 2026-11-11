Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 12 novembre 2026: Mimmo viene interrotto in una conversazione importante

Ufficio stampa Rai Mimmo, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è arrivata alla puntata numero 49. Ecco le anticipazioni di giovedì 12 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Carla chiede l’intervento di Umberto per ottenere il permesso di allestire la mostra Corsi al Circolo, dopo il rifiuto di Rebecca. Intanto, Mimmo e Michelino preparano la torta per Mirella in un posto speciale. L’intervista di Rossini contribuisce a creare un clima più disteso tra GMM e Paradiso, mentre Roberto e Iacopo iniziano a conoscersi meglio. Marcello scopre i motivi che hanno spinto Riccardo a fare uso di psicofarmaci e promette di mantenere il segreto, a condizione che l’amico intraprenda un percorso di disintossicazione.

Anticipazioni della puntata del 12 novembre 2026

Le Veneri scoprono che Mirella vuole trascorrere il compleanno al lago con Michelino e organizzano un piano per attirarla in Caffetteria l’indomani. Una conversazione amichevole tra Mimmo e Rebecca viene interrotta dall’arrivo di Filippo, e Burgio si sente subito messo da parte. Per Lia arriva il momento di dire alla madre che suo padre si trova a Milano. Riccardo ammette di aver preso ancora delle pillole e Marcello capisce che l’amico non può affrontare il problema da solo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.