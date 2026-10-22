Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 23 ottobre 2026: Adelaide mette in gioco i suoi soldi

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 35. Ecco le anticipazioni di venerdì 23 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Dopo aver letto la lettera, Marta ritrova un legame sereno con Adelaide, ma inizia ad accusare strani malori. Cesare confida a Elisa le sue preoccupazioni riguardo al rapporto con la sorella Chiara. Botteri presenta a Roberto un’idea semplice e versatile per la nuova collezione, che dovrà tenere testa alla GMM, mentre Odile fa una proposta concreta per risolvere il problema della lavorazione del rayon. Diana ascolta di nascosto il piano della madre e di Marco Borghi per scoprire tutto ciò che riguarda la famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo. Riccardo confessa a Umberto di aver usato i soldi di Carla per coprire i debiti lasciati a Parigi e rimettere al sicuro la famiglia.

Anticipazioni della puntata del 23 ottobre 2026

Per rilanciare il corner di Delia, Matteo propone un incentivo in più, oltre alle acconciature. Roberto non è convinto della tuta-chic ideata da Botteri per la nuova collezione, ma Marcello gli suggerisce di fidarsi dell’intuito dello stilista. Mimmo sorprende Rebecca con un dolce speciale. Per salvare Riccardo dal tracollo, Adelaide mette in gioco i suoi soldi e si assicura che Umberto sappia gestire la situazione. Intanto, le ricerche di Borghi sui movimenti bancari dei Guarnieri lasciano Carla con molti dubbi. Dopo aver ricevuto una notizia inaspettata, Marta confida alla zia il motivo dei suoi malori.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.