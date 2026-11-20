Ufficio stampa Rai Umberto, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 56. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente un piccolo incidente che coinvolge Margherita mette a dura prova la vulnerabilità di Riccardo. Elisa e Cesare vivono un momento romantico, ripensando ciascuno per conto proprio alle fotografie scattate insieme. Mirella rischia di non riuscire ad andare all’inaugurazione della mostra a causa di un impegno di Simona, che trova subito una soluzione per l’amica. Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato e ruba la scena a Carla leggendo alcune pagine del diario del padre. Iacopo, infine, è turbato per un regalo ricevuto da Roberto.

Anticipazioni della puntata del 23 novembre 2026

Lia si presenta con un trucco molto audace, e la foto per il calendario non è l’unica ragione del suo nuovo look. Dopo aver deciso di puntare sul prêt-à-porter, Odile vorrebbe ampliare l’offerta della GMM investendo in una linea di accessori. Al Paradiso torna Valeria per il lancio della nuova collezione di intimo. Diana riceve da Rebecca un’approvazione inaspettata per essersi ribellata alla madre. La famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo, infine, saluta la piccola Margherita, che torna a Parigi.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.