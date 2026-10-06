Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 7 ottobre 2026: Carla furiosa con Adelaide

Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, Carla è furiosa con Adelaide: trama de "Il paradiso delle signore" del 7 ottobre 2026

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Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 7 ottobre 2026: Carla furiosa con Adelaide
Ufficio stampa Rai
Adelaide, "Il paradiso delle signore"
Chi sono i personaggi principali? Com'è la serie Il paradiso delle signore? Qual è la trama di Il paradiso delle signore?

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 23. Ecco le anticipazioni di mercoledì 7 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Lia coglie un indizio sul padre che la spinge a muoversi di nascosto, ma insospettisce Irene. A pochi giorni dalle dimissioni dal Paradiso, Marcello vorrebbe godere del suo tempo libero, ma si ritrova a dover sistemare una montagna di pratiche urgenti riguardanti la Caffetteria, che Ciro ha trascurato. Marta è preoccupata per Riccardo, ma lui si ostina a negare i suoi problemi con Nicoletta. La mossa di Carla si rivela per Adelaide un punto a suo favore per la corsa alla presidenza.

Anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2026

Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, alimentando i sospetti di Irene. Ciro vorrebbe recuperare un po’ di romanticismo con la moglie, ma tutto sembra remare contro. Per prendersi del tempo, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura. Carla è furente nei confronti di Adelaide, ma Diana ha un piano per far vincere le elezioni al Circolo, alla madre.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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