Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 2 novembre 2026: Odile ha un enorme problema da risolvere

Ufficio stampa Rai Odile, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato Paradiso delle signore, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 41. Ecco le anticipazioni di lunedì 2 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Carla scopre che Adelaide partirà per Roma e punta già a obiettivi più alti. Lia è triste per essere arrivata seconda, dopo Irene, nella gara alle maggiori vendite, ma Matteo riesce a regalarle un sorriso. Marcello propone a Roberto il nome di un nuovo direttore commerciale per il Paradiso. A Villa Guarnieri si vive una grande emozione per la partenza di Adelaide e Marta.

Anticipazioni della puntata del 2 novembre 2026

Valter scopre che Simona ha deciso di rinunciare alla danza e prova a farle cambiare idea. Al Paradiso, Roberto presenta ufficialmente Riccardo come nuovo direttore commerciale. Intanto Odile si impegna ad affrontare un serio problema sorto nella casa-famiglia e Matteo le suggerisce un’idea per risolverlo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.