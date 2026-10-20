Un posto al sole, le anticipazioni del 21 ottobre 2026: Diego disperato per la fine della storia con Ida

Diego e Ida fanno i conti con la fine della loro storia e la decisione di Manuela: trama di "Un posto al sole" del 21 ottobre

Ufficio stampa Rai Diego, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un Posto al Sole, la storica soap ambientata a Napoli che accompagna il pubblico dal 1996. Le vicende dei protagonisti si intrecciano ancora una volta con quelle della città, tra rapporti familiari, sentimenti e nuovi sviluppi. Ecco le anticipazioni di mercoledì 21 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 20 ottobre 2026

Nella puntata di martedì 20 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Micaela e Samuel sono tornati dalla vacanza, mentre Manuela, tormentata dai dubbi su Maurizio, ha preso una decisione molto importante. Dopo un sofferto confronto con Ida, Diego, amareggiato e triste, ha dovuto prendere atto che le cose sono cambiate, forse irrimediabilmente. Intanto, le celebrazioni per i trent’anni di messa in onda di Saudade do Sol hanno entusiasmato Guido, deciso a non perdersi i festeggiamenti.

Anticipazione della puntata del 21 ottobre 2026

Un’iniziativa di Monica metterà Manuela di fronte alla difficile decisione di prendere posizione riguardo a ciò che è successo tra sua madre e Maurizio. Diego, intanto, dovrà fare i conti con la fine della sua storia con Ida. A Napoli, la soap brasiliana Saudade do Sol si appresta a celebrare un importante traguardo: trent’anni dalla messa in onda della prima puntata. Guido non vuole perdere questa preziosa occasione: riuscirà a partecipare ai festeggiamenti?

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.