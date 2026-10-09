Un posto al sole, le anticipazioni del 12 ottobre 2026: Raffaele scopre come stanno le cose

Raffaele si rende conto di quanto Diego sia felice quando sta con Lorenza: trama di "Un posto al sole" del 12 ottobre

Ufficio stampa Rai Raffaele, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 12 ottobre.

Nella puntata precedente del 9 ottobre 2026

Nella puntata di venerdì 9 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Gianluca, immerso da settimane in un profondo buio emotivo: a tentare di raggiungerlo saranno l’ostinata dedizione di Alberto e le autentiche manifestazioni d’affetto di Luca e Federico. In parallelo, Scala riceverà da Ferri un’inattesa promozione, destinata a rimescolare equilibri e prospettive personali. Sul fronte più leggero, Renato, rimasto senza auto dopo l’intervento del carro attrezzi, trascinerà Raffaele in una corsa contro il tempo pur di riuscire a imbarcarsi per la Sicilia.

Anticipazione della puntata del 12 ottobre 2026

Un incontro casuale porta Raffaele a rendersi conto di quanto Diego sia allegro e rilassato quando sta con Lorenza; una presa di coscienza che spinge padre e figlio a un confronto sincero ma doloroso sulla relazione di Diego con Ida. Intanto, di fronte alla curiosità di Lollo, Mariella nasconde istintivamente che Sasà e Castrese sono una coppia, generando il disappunto di Guido per quella bugia e aprendo a un’attenta riflessione sul rapporto tra genitori e figli.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 12 ottobre al 16 ottobre 2026.