Un posto al sole, le anticipazioni del 12 ottobre 2026: Raffaele scopre come stanno le cose

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 12 ottobre.
Nella puntata precedente del 9 ottobre 2026
Nella puntata di venerdì 9 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Gianluca, immerso da settimane in un profondo buio emotivo: a tentare di raggiungerlo saranno l’ostinata dedizione di Alberto e le autentiche manifestazioni d’affetto di Luca e Federico. In parallelo, Scala riceverà da Ferri un’inattesa promozione, destinata a rimescolare equilibri e prospettive personali. Sul fronte più leggero, Renato, rimasto senza auto dopo l’intervento del carro attrezzi, trascinerà Raffaele in una corsa contro il tempo pur di riuscire a imbarcarsi per la Sicilia.
Anticipazione della puntata del 12 ottobre 2026
Un incontro casuale porta Raffaele a rendersi conto di quanto Diego sia allegro e rilassato quando sta con Lorenza; una presa di coscienza che spinge padre e figlio a un confronto sincero ma doloroso sulla relazione di Diego con Ida. Intanto, di fronte alla curiosità di Lollo, Mariella nasconde istintivamente che Sasà e Castrese sono una coppia, generando il disappunto di Guido per quella bugia e aprendo a un’attenta riflessione sul rapporto tra genitori e figli.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 12 ottobre al 16 ottobre 2026.