Maria Elena Boschi, il fascino del bianco e nero conquista il red carpet. Voto 9
Eleganza senza eccessi, ma con una buona dose di carattere. Maria Elena Boschi arriva sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2026 accanto a Roberto Vaccarella e punta tutto su un abito da sera che trasforma il più classico degli abbinamenti cromatici in una dichiarazione di stile. Il modello, lungo fino ai piedi, presenta un corpetto nero senza spalline con scollatura a cuore, drappeggi che valorizzano la silhouette e una gonna asimmetrica in cui il nero lascia spazio a un ampio pannello bianco, prolungato in un piccolo strascico. Il risultato è scenografico senza risultare eccessivo, grazie soprattutto al contrasto tra la parte superiore, aderente e strutturata, e la leggerezza del tessuto chiaro che accompagna ogni movimento. A completare il look, capelli raccolti all'indietro, rossetto rosso intenso e gioielli discreti: dettagli che aggiungono un'allure da diva del cinema classico. Accanto a lei, Roberto Vaccarella sceglie un completo blu con camicia bianca e cravatta scura, mantenendo un'eleganza sobria. Promossa a pieni voti, Boschi dimostra che per farsi notare sul tappeto rosso non servono necessariamente cristalli e paillettes: a volte bastano una silhouette ben costruita e un contrasto cromatico impeccabile.