Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Come sta Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck? L’artista sta negoziando un accordo per acquistare una villa di Los Angeles che vale 55 milioni di dollari (ma con uno “sconticino”). La Lopez, quindi, dopo aver messo in vendita la casa in cui abitava con l’ex, sta cercando di risorgere dalle ceneri, come si suol dire: un periodo turbolento, per lei, che ha dovuto fermare il tour e presentare la richiesta di divorzio al tribunale. Perdendo quell’amore in cui credeva davvero.

Jennifer Lopez, la villa a Los Angeles da 55 milioni di dollari

Jennifer Lopez sarebbe vicinissima a concludere un accordo fortunato: come riportato da TMZ, avrebbe avviato una trattativa per acquistare la famosa villa di Los Angeles da 55 milioni di dollari accanto alla tenuta che Sean “Diddy” Combs sta vendendo per 61 milioni di dollari. La Lopez, tuttavia, starebbe cercando di negoziare un prezzo più basso, per arrivare a uno “sconticino”, se così possiamo dire, del 45%. Vorrebbe infatti acquistarla a un costo che oscilla tra 30 e 39 milioni di dollari.

Situata nel prestigioso quartiere di Holmby Hills, la villa è stata al centro di un problema contrattuale: messa all’asta a maggio, ad averla acquistata è stato il miliardario Ron Burkle con un’offerta di 30 milioni di dollari, ma alla fine ha tentato una causa contro la vedova di Azria, Lubov Azria, per una presunta violazione del contratto. Ad aver riportato la notizia è stato Real Deal.

Una villa da sogno

Al momento, quindi, la Lopez starebbe negoziando proprio con Burkle e con Lubov Azria per aggiudicarsi l’affare e diventare la nuova proprietaria. La villa, ovviamente, come tutte le proprietà possedute dalla Lopez nel corso del tempo, è un vero e proprio sogno: 14 camere da letto, una serra, una guesthouse, una sala cinema e una piscina a sfioro con sauna sono solo alcune delle “chicche”. Non è la prima volta che è interessata alla famosissima tenuta, poiché l’aveva già visitata nel 2023 insieme a Ben Affleck.

La coppia, però, ha scelto una villa a Beverly Hills, dal costo di quasi 61 milioni di dollari: la tenuta al momento è di nuovo sul mercato, visto il brusco divorzio. Una fonte ha rivelato che, in realtà, la Lopez non avrebbe voluto comprarla, ma, anzi, è stato un compromesso con Affleck. Aveva accettato perché era piuttosto spaziosa, ideale per ospitare i figli, per la palestra e il campo da pickleball.

Il divorzio da Ben Affleck

Il 20 agosto, dopo due anni di matrimonio, Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck. L’attore al momento si è trasferito dalla casa coniugale e ha comprato una villa da quasi 21 milioni di dollari, esattamente nel quartiere Pacific Palisades di Los Angeles: al momento, però, finché non si trasferirà nella nuova dimora, sta vivendo in una casa in affitto a Brentwood dal costo di 100mila dollari al mese. E la Lopez? Pare che abbia accusato molto il colpo dopo il divorzio: secondo fonti vicine all’artista, lei credeva davvero che Affleck fosse la sua “anima gemella”, il suo “amore per sempre”. E non avrebbe affatto digerito il suo scarso interesse per salvare il matrimonio.