acasadi Jennifer Lopez, la villa da 21 milioni di dollari a Hidden Hills

Jennifer Lopez ha trovato la sua nuova oasi di lusso: una villa da sogno dal valore di 21 milioni di dollari nel cuore di Hidden Hills, il quartiere più esclusivo di Los Angeles. Una scelta che segna un nuovo capitolo per la star dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck e che la porta a immergersi in un rifugio privato dove stile, comfort e un tocco di fascino hollywoodiano si fondono perfettamente.

Un nuovo inizio per Jennifer Lopez: la villa da sogno a Hidden Hills

Dimenticate le mega-ville asettiche e ultra-moderne: la nuova casa di Jennifer Lopez a Hidden Hills ha un’anima, una storia e una personalità unica.

Questo angolo di paradiso, immerso in un’area verde di 2,5 acri, vanta una dimora principale di oltre 10.000 metri quadrati, ma anche una guest house, una piscina scenografica, una palestra attrezzata e persino un teatro privato.

Ma il vero tocco di classe è l’area dedicata ai cavalli: un grande barn, stalle e un’arena per l’equitazione, un dettaglio che strizza l’occhio al lato più country-chic della cantante. Hidden Hills, infatti, è noto per essere un quartiere amatissimo da star e imprenditori, proprio per la sua atmosfera riservata e lontana dal caos di Hollywood.

Un altro dettaglio che rende la villa ancora più speciale? Il suo passato. Prima di diventare la nuova dimora di Jennifer Lopez, l’immobile è stato di proprietà di John Fogerty, storico membro dei Creedence Clearwater Revival, e prima ancora appartenuto a Sylvester Stallone. Insomma, un pezzo di storia dello star system.

Il contrasto con la mega-villa di Beverly Hills

Se la nuova casa di Jennifer Lopez riflette un’eleganza più intima e sofisticata, il precedente nido d’amore con Ben Affleck era tutt’altro che discreto.

La loro ex villa di Beverly Hills, acquistata insieme nel 2023 per 61 milioni di dollari, è un colosso di 38.000 metri quadrati con 12 camere da letto, 24 bagni, un attico per gli ospiti da 5000 metri quadrati, una palestra, un campo da basket e addirittura un ring da boxe.

Un castello moderno che, però, non è mai stato del tutto amato da Jennifer Lopez. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante avrebbe preferito uno stile più romantico ed europeo, mentre Affleck puntava su una dimora imponente e funzionale per la loro famiglia allargata. Non a caso, la coppia ha cercato di vendere la proprietà prima in privato, poi mettendola sul mercato per 68 milioni di dollari, ma senza successo.

Il risultato? Affleck ha trovato il suo rifugio da scapolo a Brentwood, mentre Jennifer Lopez ha scelto Hidden Hills per voltare pagina e ricominciare.

Uno stile di vita su misura per Jennifer Lopez

Chi conosce Jennifer Lopez sa che il lusso per lei non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio stile di vita. E la sua nuova casa riflette esattamente questa filosofia.

La palestra attrezzata è perfetta per le sue intense sessioni di allenamento, mentre la cucina da chef è un omaggio alla sua passione per il cibo salutare e i piatti gourmet. Il teatro privato, invece, sembra fatto apposta per le serate intime con amici e famiglia, tra maratone di film e musica dal vivo.

Ma è l’area equestre il dettaglio che più incuriosisce: J.Lo si sta forse riscoprendo una cowgirl metropolitana? Non è un caso che Hidden Hills sia il regno di chi ama un mix di lusso e natura: non è raro vedere celebrità passeggiare a cavallo tra le sue strade immerse nel verde.

Il futuro di Jennifer Lopez a Hidden Hills

Dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck, Jennifer Lopez sta scrivendo una nuova pagina della sua vita, lontana dal caos e dai riflettori più invadenti. Hidden Hills le offre tutto quello di cui ha bisogno: privacy, lusso e un ambiente esclusivo ma rilassato, dove ricaricare le energie e concentrarsi sui suoi progetti futuri.

E chissà, magari questa nuova casa non sarà solo un rifugio, ma anche un luogo speciale dove Jennifer Lopez darà vita a nuove idee, nuovi amori e – perché no – nuovi inizi.