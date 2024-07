Ben Affleck compra una nuova casa: il divorzio da Jennifer Lopez è inevitabile

Fonte: IPA Ben Affleck ha acquistato una nuova casa: è ufficialmente finita con Jennifer Lopez

Ben Affleck e Jennifer Lopez, the end. L’ultima mossa dell’attore pone di fatto fine al matrimonio con la popstar. Una favola d’amore che aveva fatto sognare tutti, complice il ritorno di fiamma avvenuto a venti anni dal primo incontro, ma che si è poi scontrata con le difficoltà della vita quotidiana. Da mesi i due sono più lontani che mai e di recente Ben non si è visto neppure alla festa di compleanno di Jennifer. Ora l’acquisto da parte di Affleck di una nuova casa sancisce di fatto l’epilogo dei Bennifer.

Secondo quanto appreso da TMZ, Ben Affleck ha acquistato una nuova tenuta multimilionaria a Los Angeles, segnando di fatto la fine del suo matrimonio con Jennifer Lopez. Fonti immobiliari hanno spifferato che l’attore 51enne è riuscito ad aggiudicarsi per 20.5 milioni di dollari una villa a Pacific Palisades, elegante quartiere a Los Angeles. Una residenza splendida, con cinque camere da letto e sei bagni, sala da pranzo, studio, diverse cabine armadio, una sala multimediale, un bagno di servizio, dependance e altri comfort.

Mentre Ben Affleck è già riuscito a trovare una nuova casa, Jennifer Lopez – stando a quello che riferisce sempre il portale americano – è alla ricerca di un immobile tutto per sé. Intanto la villa coniugale di Beverly Hills, quella che i Bennifer avevano acquistato un anno fa, è ancora sul mercato immobiliare per 68 milioni di dollari. Nell’ultimo periodo JLo si è divisa tra la Costiera Amalfitana, Parigi, New York e gli Hamptons. Affleck ha invece vissuto temporaneamente in una casa in affitto molto vicina a quella dell’ex moglie Jennifer Garner.

Ben e la Garner sono stati sposati dal 2005 al 2018 e hanno avuto tre figli: Violet , 18 anni, Fin, 15, Samuel, 12. I gossip sui problemi coniugali tra Affleck e la Lopez si susseguono da maggio: i due non si fanno vedere insieme da marzo e non hanno mai né confermato né smentito i pettegolezzi sul loro conto.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati

Una persona molto vicina all’ex moglie di Marc Anthony ha spiegato al Daily Mail il motivo per cui sarebbe finita tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Jenny ne ha avuto abbastanza e ci ha davvero provato, ma non può fare di più, la situazione non sta migliorando, anzi sta peggiorando”. A chiudere la relazione sarebbe stata dunque Jennifer perché, a quanto pare, suo marito era “sempre scontroso e negativo”.

Sembra inoltre che la Lopez non abbia molto gradito i commenti di certa stampa sul suo conto: “Se le persone potessero vedere quello che ha realmente passato, sarebbero più buoni con lei. Ben è un ragazzo eccezionale, ma può essere scontroso e avere un aspetto negativo. Fuma una sigaretta dopo l’altra e impreca e sembra irritato per la maggior parte del tempo. Ottimo regista e attore, ma non si ride molto con lui. Però è un padre meraviglioso”.

E ancora: “Jennifer è una donna molto intelligente e forte e si riprenderà, lo fa sempre!”. In questo periodo così complicato può contare su due persone in particolare: lo stilista Shawn Barton, il cui soprannome è Beezy, e il vocal coach Stevie Mackey. La Lopez ha deciso di cancellare il suo tour negli Stati Uniti per dedicarsi alla sua vita privata e trovare una certa stabilità dopo gli ultimi mesi infernali.

Di recente Us Weekly ha riferito che Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno “vivendo vite separate” in questo momento, ma “non hanno ancora preso una decisione” riguardo al loro presunto divorzio. Una fonte ha spiegato che c’è ancora un “barlume di speranza” per un’eventuale riconciliazione. Una speranza decisamente scomparsa dopo il recente acquisto di Ben.

Quello da Ben Affleck è il quarto divorzio per Jennifer Lopez, che in passato è stata sposata con l’ex modello e personal trainer Ojani Noa (1997-1998), il ballerino e coreografo Chris Judd (2001-2003) e il cantante Marc Anthony (2004-2014).