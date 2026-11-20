Breeanin ha lasciato un lavoro che non amava e la faceva "sentire in trappola" per costruirsi una casa nella Natura di soli 13 metri quadri.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Lascia il lavoro per vivere in una tiny house: la storia

Ha deciso di lasciare un lavoro che non la rendeva più felice, nel settore tecnologico, per iniziare una nuova vita immersa nella Natura. E per farlo si è costruita da sola la sua casa di 13 metri quadri. È la storia incredibile di Breeanin Hansteen che ha scelto di rivoluzionare la sua esistenza, con coraggio e un pizzico di follia, per raggiungere la felicità.

La storia di Breeanin

L’avventura di Breeanin, che oggi ha 33 anni, è iniziata circa due anni fa quando ha iniziato a sentirsi particolarmente insoddisfatta della sua vita. Un lavoro nel settore tech e una routine ben precisa infatti non la facevano più stare bene. “Mi sentivo intrappolata”, ha confidato a People. La svolta inaspettata è arrivata quando una sua amica le ha offerto la possibilità di costruire una casa sul suo terreno.

Una sfida di fronte a cui Breeanin, almeno inizialmente, era apparsa scettica. “Ho risposto: oddio, no grazie – ha raccontato -. Poi sono tornata a casa e ci ho riflettuto su. Ho pensato: ‘Aspetta, perché no?’ Mi piace il campeggio, e questo mi sembrava una versione più statica e accogliente. Ero talmente stufa del mio lavoro che ho pensato: ‘Va bene, devo farlo'”.

Poco dopo la donna ha iniziato a portare avanti il suo progetto. Prima ha acquistato un vecchio camper e l’ha ristrutturato con l’aiuto di suo padre. Per un anno ha vissuto al suo interno mentre costruiva la sua tiny house. Una casa di soli 13 metri quadri organizzata nel dettaglio, accogliente e decisamente particolare.

Per tre o quattro mesi, Breeanin ha lavorato alla costruzione della casa, continuando a lavorare. “Andavo in ufficio e poi tornavo a lavorare alla costruzione della cabina”, ha spiegato. Una volta terminata l’abitazione, la donna si è definitivamente licenziata.

La tiny house (13 metri quadri) nella Natura

La sua è una casa off grid, ossia fuori dalla rete. Significa che l’abitazione è stata progettata per funzionare in autonomia senza doversi allacciare alle reti pubbliche di acqua, gas, fognature o energia elettrica. Immersa nel verde, la casa di 13 metri quadri è stata svelata dalla donna su TikTok. Sul suo canale ha infatti documentato la costruzione, ma anche la quotidianità.

In questo luogo, lontano da lussi e da un lavoro stressante, Breeanin Hansteen afferma di aver trovato la vera felicità. “Mi sento così fortunata e grata – ha svelato -. Il mio stile di vita è cambiato tantissimo, vivo in modo più semplice e ho più tempo, cosa di cui sono davvero grata. Sono felicissima di aver riavuto il mio tempo”.

Ai follower, che le chiedevano curiosità riguardo la casa di 13 metri quadri, la donna ha rivelato di aver realizzato il bagno all’esterno. “Usiamo una latrina esterna – ha svelato -, poi usiamo trucioli di pino per coprire i nostri escrementi e li compostiamo, ma ho l’impressione che a nessuno piaccia davvero questa cosa. Ha un sedile del water e tutto il resto, ma in realtà facciamo i nostri bisogni in un secchio”.