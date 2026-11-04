Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Mariana D'Amico

È diventata famosa mostrando delle case da sogno, tra attici con vista Madonnina e ville affacciate sul lago di Como. Adesso Mariana D’Amico si trova alle prese con una proprietà decisamente unica: un convento. L’agente immobiliare tra i protagonisti del popolare programma Casa a prima vista ha scelto di cambiare vita, almeno per qualche giorno, trascorrendo un po’ di tempo lontana dal caos cittadino, assieme alle monache del Monastero di Sant’Anna di Bastia Umbra.

Da Casa a prima vista a Un vip in convento

No, Mariana D’Amico non è stata folgorata da un’improvvisa vocazione. L’agente immobiliare è moglie e mamma felicemente laica e, almeno per il momento, non sembra aver intenzione di mollare tutto e darsi alla vita monacale. Se ha trascorso un po’ di tempo all’interno di un Monastero è stato per ragioni televisive. L’amica del cuore di Ida e Biscottino è infatti protagonista della nuova stagione di Un vip in convento, il format Real Time che sfida personaggi del mondo dello spettacolo a ritirarsi a vita contemplativa, seguendo la regola benedettina dell’ora et labora.

Si tratta di una sfida davvero impegnativa, anche per una professionista come Mariana, abituata a non fermarsi mai. Le giornate all’interno del Monastero di Sant’Anna, nel piccolo borgo di Bastia Umbra tra Assisi e Perugia, iniziano alle 5:00 del mattino e sono scandite da ritmi rigidi e orari serrati, tra momenti di preghiera e lavoro manuale. L’impatto, ha raccontato l’agente immobiliare, è stato destabilizzante, ma infine ha scoperto un nuovo lato di sé.

Quei tre giorni tra le donne di fede, nello specifico le protagoniste del programma La cucina delle monache, sono serviti a Mariana D’Amico per mettere da parte “il bisogno di dover sempre essere all’altezza di tutto” e per riscoprirsi donna, “oltre che madre”. Insomma, magari D’Amico non prenderà i voti, ma il soggiorno è stato così piacevole che chissà potrebbe trasformarsi in un appuntamento fisso.

Mariana D’Amico, l’agente immobiliare star della tv

Un vip in convento sarà per gli spettatori l’occasione di conoscere un lato inedito di Mariana D’Amico, tra i protagonisti di Casa a prima vista. Scelta per via di una carriera innarestabile: Mariana iniziò a lavorare nel settore già a 16, per poi fondare la propria agenzia e gestire, nel corso degli anni, centinaia di compravendite a Milano e dintorni. La popolarità arriva nel 2023, quando l’affascinante imprenditrice viene scelta assieme a Ida Di Filippo e Gianluca Torre nel cast del seguitissimo programma Realt Time.

Ma Mariana non è soltanto una professionista, nella vita privata è sposata a Samy Beraha, manager di professione e al suo fianco da 10 anni. La coppia ha due figli, Raul arrivato quando Mariana aveva 22 anni, oggi 15enne, ed Elia, arrivato cinque anni più tardi. A volte Mariana racconta delle difficoltà di una mamma di adolescenti, ma senza svelare troppo. La famiglia è sempre stata una parte importante del suo percorso, e negli ultimi anni ha scelto di proteggerla maggiormente dall’esposizione mediatica. Una riservatezza che convive con la grande popolarità conquistata sul piccolo schermo.