Maria Grazia Cucinotta, a tu per tu con Gabriel Garko a pochi passi dal Vaticano

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Ufficio Stampa Maria Grazia Cucinotta Maria Grazia Cucinotta

Basta svoltare l’angolo dopo il colonnato del Bernini e Roma cambia volto. Le strade si stringono, i sampietrini prendono il posto dell’asfalto, dalle porte socchiuse esce profumo di soffritto. È qui, a pochi passi dal Vaticano, che Maria Grazia Cucinotta ha apparecchiato uno degli incontri più attesi della nuova stagione de L’ingrediente perfetto – A tu per tu. Al suo fianco, questa volta, c’è Gabriel Garko.

Ma qui non si viene per recitare una parte. Si mangia, si ride, e piano piano si finisce per raccontarsi davvero. La formula funziona proprio perché somiglia a un piatto cucinato tra amici più che a un programma, e con un ospite come Garko – che negli ultimi anni ha scelto la sincerità come forma di libertà – la promessa è mantenuta.

Gabriel Garko ospite di Maria Grazia Cucinotta: una vita raccontata senza maschere

Nato a Torino nel 1972 con il nome di Dario Gabriel Oliviero, Gabriel Garko ha attraversato trent’anni di televisione italiana. Dalle passerelle, dopo la vittoria de “Il più bello d’Italia” nel 1991, al grande pubblico di Il bello delle donne, fino al personaggio che lo ha reso un volto simbolo della fiction, Tonio Fortebracci de L’onore e il rispetto. In mezzo, il cinema d’autore con Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e una lunga stagione di copertine.

Poi è arrivata la svolta più personale: il coming out del 2020, raccontato in diretta televisiva, e più di recente la rivelazione del matrimonio con Giorgio, celebrato quasi in segreto. Oggi l’attore vive tra la campagna di Zagarolo, i cavalli e una quotidianità lontana dai riflettori, e parla di quel percorso come di una rinascita. Ci sono voluti anni per trovare questa dimensione e ora ha davvero intenzione di tenersela stretta: per Maria Grazia Cucinotta, però, può fare eccezione.

L’ingrediente perfetto a tu per tu: quando va in onda su La7 e come rivederlo

L’appuntamento con L’ingrediente perfetto – A tu per tu è il sabato mattina alle ore 11.00 su La7, con la produzione firmata ME Production. Ogni puntata segue lo stesso filo: un ospite, un locale scelto con cura, i piatti dello chef pensati su misura per chi siede a tavola, e nel mezzo il viaggio tra le eccellenze gastronomiche del territorio che è ormai il marchio di fabbrica del programma.

Per chi non riesce a seguirlo in diretta, il programma è disponibile in streaming gratuito sul sito e sull’app La7, dove le puntate restano consultabili anche nei giorni successivi alla messa in onda.

La scelta della Roma vaticana non è casuale perché quel quadrilatero di strade che separa il Tevere dal colonnato custodisce osterie storiche, bottegai di quartiere e una cucina romanesca che ha resistito al turismo di massa. Un contesto che aggiunge un gusto nuovo al racconto, perché qui il cibo è memoria di tutti.

Un’ora leggera ma mai superficiale, in cui due protagonisti dello spettacolo italiano si confrontano su carriera, sulla famiglia e sulle scelte difficili che la vita ci chiama a compiere, anche se siamo attori di fama nazionale. Un sabato mattina ben speso, con la tavola apparecchiata e nessuna fretta di alzarsi.