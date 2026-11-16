Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos La storia commovente di Frank

Superare il dolore per la perdita di qualcuno e trasformare quella sofferenza in una spinta per realizzare i propri sogni, trovando il coraggio che serviva. È quello che è successo a Frank Babcock che per vent’anni, dopo aver perso l’amata moglie, si è dedicato totalmente ai figli, prima di rivoluzionare per sempre la sua vita.

La storia emozionante di Frank: trasforma il SUV della moglie defunta e parte

A raccontare la sua storia è stato proprio lo stesso Frank, diventato celebre su Tik Tok dopo che il video di sua figlia intitolato Big Frank’s Excellent Adventure era diventato virale. Il primogenito di Frank aveva solamente 10 anni quando sua moglie è morta. Oggi ha 69 anni ed è in pensione, da allora sono trascorsi anni e finalmente Frank ha deciso di riprendere in mano la sua vita, ma soprattutto i suoi sogni.

Certo che non sia mai troppo tardi per realizzare i propri desideri, l’uomo ha modificato il SUV dell’amatissima moglie defunta, trasformandolo in un camper con cui viaggiare. Tutto è iniziato lo scorso settembre quando Frank ha inviato ai suoi figli un messaggio, allegando una foto del SUV carico di bagagli fuori dal vialetto della sua casa a Lake Villa, Illinois.

Poco dopo Conner, la figlia 26enne dell’uomo, ha condiviso sui social un video emozionante che documentava la tanto attesa partenza del padre. La clip ha conquistato milioni di persone e in tanti si sono mobilitati per aiutare Frank a realizzare il suo sogno di viaggiare. Qualcuno gli ha offerto una cena, altri di ospitarlo nel giardino di casa con il suo camper, altri ancora gli hanno promesso di portarlo a fare un giro in mongolfiera.

Il primo obiettivo di Frank? Visitare i parchi nazionali americani, iniziando un’avventura on the road che per molto tempo aveva messo da parte. Troppa la responsabilità di genitore single, arrivata nella sua vita 16 anni fa, quando la moglie era morta all’improvviso. Solo e senza l’aiuto di nessuno, Frank aveva deciso di dedicarsi totalmente ai suoi figli, mettendo da parte le sue passioni, dal campeggio alle immersioni subacquee.

Con pazienza e amore, Frank ha atteso che entrambi i figli si laureassero e fossero indipendenti. Poi ha fatto le valigie, preparandosi a partire per la sua personale avventura. Per farlo ha messo mano al SUV della sua defunta moglie, modificando il mezzo vecchio di quasi vent’anni e con 180mila euro per renderlo una casa mobile con tutte le comodità.

Il viaggio emozionante di Frank: “Non smettete di sognare”

“Ho iniziato in quello che chiamo il modo di fare del povero ragazzo”, ha scherzato, raccontando la sua avventura a People. Frank ha rimosso i sedili della terza fila, abbassando quella centrale, poi ha costruito un telaio di legno su misura per livellare lo spazio. Infine ha allestito all’interno una zona notte con un materassino autogonfiabile e un vano portaoggetti sottostante.

Dopo che i follower hanno inondato il video di Conner di commenti, chiedendo aggiornamenti, la ragazza ha creato una pagina social dedicata proprio a suo padre, con video e foto del viaggio.

“Anche se siamo già così uniti, ora lo siamo ancora di più – ha spiegato Conner -. È davvero emozionante vedere qualcuno che sai aver attraversato momenti così difficili riuscire a realizzare qualcosa e a inseguire i propri sogni. È come un ribaltamento di ruoli: i tuoi genitori ti hanno visto fare tutto questo per sempre, e poi tu hai la possibilità di vederli realizzare quei sogni che avevano dovuto mettere da parte”.

Per Frank la fama social è solo un modo per lanciare un messaggio importante. “Se hai un sogno cerca di capire come realizzarlo – ha svelato -. E non rinunciare mai a quel sogno”.