Percorre migliaia di km a 21 anni per donare un rene alla madre: “Era giusto così”

Ocean Peace ha percorso migliaia di km in pochissimo tempo per arrivare da sua madre e salvarla, donandole un rene.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Figlio salva la madre donandole un rene

Per aiutare sua madre ha percorso migliaia di chilometri, scegliendo di donarle un rene e salvarla. Arriva dall’altra parte del mondo, per la precisione dalle Hawaii, dove un giovane di 21 anni ha scelto di fare un gesto speciale per la sua adorata mamma.

Da Boston alle Hawaii per salvare sua madre: la storia di un 21enne

Il protagonista di questa storia si chiama Ocean Peace Silva, ha solamente 21 anni e in pochissimo tempo ha affrontato un viaggio lunghissimo, dalla costa orientale degli Stati Uniti a Honolulu, per poter donare un rene a sua madre, Lisa Silva.

Una scelta fatta per salvarle la vita e per non doverla costringere ad entrare in una lista d’attesa lunghissima. “Mi sembrava il minimo che potessi fare – ha spiegato il ragazzo ad Hawaii News Now – è mia madre. Mi ha dato tutto. Come avrei potuto non farlo per lei, capisci?”.

Attore e cantante, Ocean aveva lasciato le Hawaii per inseguire la sua carriera, ma sarebbe corso da sua madre dopo aver scoperto, grazie ad alcuni test, la sua compatibilità per la donazione di un rene.

Dopo l’arrivo di Ocean alle Hawaii, i medici avrebbero eseguito immediatamente l’operazione. In un video condiviso su Facebook, il giovane ha parlato delle sue con

“Come va ragazzi? Sono appena uscito dalla sala operatoria”, ha raccontato, spiegando di provare un forte dolore nella zona addominale, ma di essere comunque felice per il gesto fatto nei confronti sua madre. I medici hanno infatti riferito che il rene del 21enne avrebbe iniziato a “funzionare immediatamente” dopo essere stato impiantato.

Le parole della madre di Ocean: “Grazie per quello che hai fatto”

“Sono davvero grato per questo – ha svelato -. È solo un promemoria per avere fede in situazioni come questa, non importa quanto difficili possano essere”.

Emozionatissima la signora Lisa che non si aspettava affatto un gesto del genere da suo figlio. La donna ha spiegato che Ocean Peace quando era solamente un neonato aveva lottato a lungo contro una gravissima infezione provocata da un virus respiratorio sinciziale. “Non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe stato proprio lui a salvare me”, ha spiegato la donna.

Ocean ha scelto di raccontare la sua esperienza sui social, pubblicando sulla sua pagina Facebook video e aggiornamenti riguardo questa vicenda.

“Per chi se lo stesse chiedendo, a mia madre è stata diagnosticata un’insufficienza renale allo stadio 4 circa 3 anni fa e da allora si sottopone alla dialisi per mantenersi in salute – aveva raccontato qualche tempo fa ai follower -. Sei mesi fa, ho avuto la benedizione di ricevere la notizia che ero compatibile per diventare la sua donatrice. Per chi non conoscesse questo percorso, una realtà del genere sembra quasi impossibile”.

“Sono orgogliosa di te – era stata la risposta di sua madre -. Grazie per quello che stai facendo. Ti voglio bene”. Un racconto sincero e vero, in cui Ocean non ha mai nascosto anche la paura e il dolore: “Questa è la cosa più difficile che ho mai affrontato nella mia vita”, chiarisce in un post, spiegando però che lo rifarebbe ancora mille volte.