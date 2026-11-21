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123RF Neonato di 3 settimane rianimato

Quarantotto ore. Tanto è passato tra la fine del corso di primo soccorso e il momento in cui Ariana Leonardis, studentessa di 16 anni, si è trovata a ripetere sul serio quei gesti provati e riprovati su un manichino. Quella sera, sotto le sue mani, c’era un neonato di tre settimane che aveva smesso di respirare.

Siamo a Tuckerton, piccolo centro sulla costa del New Jersey, nella contea di Ocean. È la sera del 24 ottobre e il cugino di Ariana, Riley Porter, 15 anni, si trova nel parcheggio di un Wawa, il minimarket dove da quelle parti ci si ferma per un caffè o uno spuntino. All’improvviso sente delle urla. Arrivano dallo spiazzo accanto, davanti all’edificio che un tempo ospitava un ambulatorio di pronto intervento. Una giovane coppia stringe il proprio bambino e implora aiuto.

Neonato non respira, i minuti decisivi nel parcheggio di Tuckerton

Riley prende il telefono e chiama il 911 per spiegare all’operatore che il piccolo ha smesso di respirare. I genitori, sconvolti, si esprimono in spagnolo, e lui riesce a capirli grazie a una lezione affrontata in classe appena sette giorni prima. Lo spagnolo, racconterà poi, è la sua materia preferita.

Intanto Ariana si avvicina alla coppia. Le basta una domanda, semplice e diretta: serve qualcuno che pratichi la rianimazione cardiopolmonare? Mamma e papà dicono di sì. Lei si mette subito all’opera e comincia con le compressioni toraciche, con tutta la delicatezza che richiede un corpicino così piccolo. Ogni spinta scandisce secondi lunghissimi, mentre mamma e papà restano accanto a lei con il fiato sospeso.

Poi un colpo di tosse e, subito dopo, il pianto. Forte, rabbioso, meraviglioso, come sa esserlo solo quello di un neonato. Quando l’ambulanza raggiunge il parcheggio il bimbo è cosciente, e i soccorritori lo accompagnano all’ospedale più vicino.

Corso di rianimazione cardiopolmonare a scuola, perché può salvare una vita

Ariana frequenta il terzo anno alla Pinelands Regional High School. Le manovre salvavita le aveva imparate durante un corso dedicato allo sviluppo umano e alla cura dell’infanzia, all’Ocean County Vocational Technical School di Brick, sotto la guida dell’insegnante Michelle Keenan. È stata proprio lei a elogiare la prontezza con cui la sua allieva ha trasformato la teoria in azione, a soli due giorni dall’ultima esercitazione. A casa, quando Ariana ha raccontato tutto alla mamma Kirah, l’emozione ha preso il sopravvento.

In questa storia la scuola entra nella vita reale due volte nella stessa sera. La prima con una lezione di spagnolo e con un corso di primo soccorso. Due ragazzi giovanissimi che mettono sul campo due cose imparate da pochi giorni, e una famiglia che torna a casa con il suo bambino.

Se capitasse a noi, sapremmo cosa fare? La rianimazione neonatale segue regole precise, diverse da quelle previste per un adulto: cambiano la posizione delle dita e la profondità delle compressioni, e per impararle bastano poche ore. In Italia associazioni di volontariato e ospedali organizzano spesso corsi di primo soccorso pediatrico per neogenitori, nonni, baby-sitter e ragazzi.

Ai genitori di Tuckerton toccheranno ora le notti insonni di tutte le famiglie con un neonato, scandite da quel pianto che, di solito, sfinisce. Chissà se, ogni volta che lo sentiranno, ripenseranno a una ragazza di sedici anni con una lezione ancora fresca in testa e il coraggio di farsi avanti. I nostri pensieri dicono di sì.