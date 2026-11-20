All’AOU Federico II di Napoli salvi una mamma e il suo bambino dopo un intervento durato 10 ore. Lina ha atteso un figlio per 16 anni e rischiava di perderlo

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123RF Mamma e bimbo salvi a Giugliano

Per sedici anni Lina ha sognato di stringere tra le braccia un figlio, senza mai smettere di crederci. A 39 anni quel sogno era diventato una pancia rotonda e un conto alla rovescia sul calendario. Mancavano pochi giorni al parto quando il cuore le ha giocato lo scherzo più crudele.

Era il 4 novembre. Con la gravidanza ormai arrivata al termine, Lina ha avvertito una fitta in mezzo al torace e si è accorta di essere gonfia dappertutto. Ha telefonato alla ginecologa che la seguiva all’Ospedale San Giuliano di Giugliano e si è sentita dire di partire immediatamente.

Dissezione aortica in gravidanza, i sintomi premonitori da ascoltare

Ad accoglierla in ospedale c’erano le cardiologhe Ofelia Casciano ed Emma Arezzi, del gruppo guidato da Giovanni Napolitano. Pochi esami hanno confermato che si trattava di una dissezione aortica. La parete dell’aorta, l’arteria principale dell’organismo, si sfalda dall’interno e può cedere da un momento all’altro. Oltre un paziente su tre non sopravvive, quindi il tempo è fondamentale.

Di solito questa emergenza colpisce uomini tra i 60 e i 70 anni. Anche la gravidanza figura tra i fattori di rischio noti: secondo la letteratura medica, circa metà dei casi registrati nelle donne sotto i 40 anni avviene mentre aspettano un figlio, soprattutto negli ultimi tre mesi. Per questo la dissezione aortica in gravidanza è così insidiosa, poiché i sintomi premonitori si confondono facilmente con i fastidi di fine gestazione. Lo sottolinea anche Napolitano: una diagnosi veloce e precisa decide tutto.

Riconosciuto il problema, i medici di Giugliano hanno attivato il circuito regionale per le emergenze dell’aorta e allertato la Cardiochirurgia del Policlinico Federico II di Napoli, guidata da Emanuele Pilato. Durante il viaggio verso Napoli, accanto a Lina c’erano la ginecologa di fiducia, un anestesista e le due cardiologhe. Tra le dita stringeva una coroncina, dono del personale, che le aveva assicurato preghiere per mamma e bimbo.

Parto cesareo d’urgenza e 10 ore in sala operatoria al Policlinico Federico II

A Napoli l’aspettavano neonatologi, ginecologi e cardiochirurghi. L’ordine era chiaro: prima il bambino, poi la mamma. Alle 14:56 è venuto al mondo Gaetano Maria, 3,6 chili di salute, con un parto cesareo d’urgenza eseguito dai medici del professor Giuseppe Bifulco. Il neonato è stato affidato subito alla squadra del professor Francesco Raimondi.

Per Lina, stabilizzata dagli anestesisti del professor Giuseppe Servillo, è cominciata la parte più lunga: un’operazione al cuore durata più di dieci ore. I chirurghi Giuseppe Comentale, Filippo Prestipino ed Emilio Mileo, con la supervisione di Pilato, hanno sostituito un lungo segmento dell’aorta, arco compreso, il punto da cui partono le arterie dirette verso cervello e braccia. Per riuscirci hanno fermato per qualche tempo la circolazione, continuando a ossigenare il cervello. A complicare il quadro c’era anche una malformazione presente dalla nascita, che probabilmente ha favorito la lacerazione.

Quando ha riaperto gli occhi, Lina ha confessato di aver temuto il peggio e ha ringraziato uno per uno medici, infermieri e chirurghi. Monica Vanni, direttrice generale dell’ASL Napoli 2 Nord, ha ricordato quanto contino gli ospedali vicini a casa che sappiano riconoscere un’emergenza e indirizzarla verso il centro giusto.

Oggi Lina è tornata a casa. Ad aspettarla ci sono Giuseppe, il marito rimasto al suo fianco in ogni momento, e Gaetano Maria, il bambino inseguito per sedici anni e arrivato nel giorno più difficile.